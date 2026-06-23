Caso smart working a Calolziocorte, la RSU interviene: “Tutelare i lavoratori e riportare il confronto nei binari del rispetto”

La Rappresentanza Sindacale Unitaria prende posizione sulla vicenda che ha coinvolto un dipendente comunale

Espressa solidarietà al collega e difese le scelte organizzative adottate dall’amministrazione

CALOLZIO – La RSU del Comune di Calolziocorte interviene pubblicamente sulla recente vicenda legata allo smart working che nei giorni scorsi ha alimentato il dibattito politico e giornalistico, prendendo posizione a difesa del dipendente coinvolto e invitando a riportare il confronto su un piano di correttezza, rispetto e tutela delle persone.

Attraverso una nota diffusa la Rappresentanza Sindacale Unitaria ha voluto esprimere alcune riflessioni sulla questione, affrontando il tema sotto diversi aspetti: dalla tutela della sfera privata dei lavoratori fino alla salvaguardia dell’immagine del personale comunale.

Il primo punto affrontato dalla RSU riguarda la vicinanza al collega protagonista della vicenda. «Esprimiamo la nostra piena vicinanza al collega coinvolto», si legge nella nota, nella quale viene evidenziato come l’eccessiva esposizione pubblica della sua situazione personale sia stata ritenuta «un’esagerazione evitabile».

Secondo la rappresentanza sindacale, dietro a un provvedimento di natura amministrativa possono infatti celarsi situazioni familiari delicate e scelte personali che meriterebbero di rimanere nell’ambito della riservatezza e non trasformarsi in argomento di discussione pubblica.

La RSU riconosce inoltre all’Amministrazione Comunale il merito di aver affrontato una situazione ritenuta straordinaria con la necessaria flessibilità organizzativa. Nel documento viene ricordato come lo smart working rappresenti uno strumento moderno e pienamente disciplinato dai contratti collettivi, nato proprio con l’obiettivo di favorire la conciliazione tra esigenze personali, salute dei lavoratori ed efficienza dei servizi pubblici.

Per la rappresentanza sindacale, l’attenzione dimostrata nei confronti delle necessità eccezionali di un dipendente costituisce un segnale di civiltà e una corretta gestione delle risorse umane all’interno dell’ente.

La nota pone poi l’accento su un altro aspetto ritenuto particolarmente importante: il riflesso che la vicenda avrebbe avuto sull’immagine complessiva del personale comunale. La RSU sottolinea infatti come il grande risalto mediatico dato alla questione abbia finito per generare una percezione negativa dell’intera struttura amministrativa. «Le lavoratrici e i lavoratori di questo ente operano ogni giorno con serietà, trasparenza e forte senso del dovere», evidenzia il documento.

Per questo motivo la rappresentanza sindacale giudica ingenerosa una narrazione che rischia di presentare il lavoro all’interno del Comune attraverso la lente del privilegio, senza tenere conto dell’impegno quotidiano di chi garantisce servizi essenziali alla cittadinanza.

Nella parte conclusiva della nota, la RSU del Comune di Calolziocorte auspica che il confronto pubblico possa tornare a svilupparsi in un clima più sereno e costruttivo, evitando personalizzazioni e polemiche.

L’obiettivo indicato è quello di riportare l’attenzione sul valore del lavoro pubblico, sulla qualità dei servizi offerti ai cittadini e sul benessere delle lavoratrici e dei lavoratori che ogni giorno ne rendono possibile il funzionamento.

Un invito, dunque, a concentrarsi sui temi organizzativi e professionali, preservando al tempo stesso la dignità delle persone coinvolte e il rispetto reciproco tra istituzioni, lavoratori e opinione pubblica.