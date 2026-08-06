Cassago Brianza. Luigi D’Antuono nominato coordinatore cittadino di Forza Italia

“E’ la figura ideale per costruire una Forza Italia sempre più presente, inclusiva e vicina ai cittadini”

Luigi D’Antuono avvierà una fase di forte apertura e dialogo con iscritti, simpatizzanti e cittadini

CASSAGO BRIANZA – Forza Italia prosegue la sua opera di rafforzamento e radicamento capillare in provincia di Lecco. Il Segretario Provinciale Roberto Gagliardi ha nominato ufficialmente Luigi D’Antuono, Consigliere Comunale dell’attuale maggioranza consiliare, nuovo Coordinatore Cittadino di Forza Italia per il Comune di Cassago Brianza. La nomina intende dare uno slancio decisivo alla presenza azzurra sul territorio, consolidando il supporto all’azione amministrativa guidata con concretezza e visione dalla Sindaca Roberta Marabese.

“Accogliamo con grande entusiasmo la nomina di Luigi D’Antuono – ha detto Gagliardi -. Luigi, che già sta portando un contributo prezioso in Consiglio Comunale all’interno della squadra di maggioranza, è la figura ideale per costruire una Forza Italia sempre più presente, inclusiva e vicina ai cittadini. La sua solida esperienza maturata al servizio dello Stato nelle Forze dell’Ordine rappresenta un valore aggiunto straordinario per la nostra squadra e fa di lui un punto di riferimento naturale per i temi della sicurezza, della legalità e del controllo del territorio”.

“Con l’occasione, desidero rivolgere un sentito ringraziamento e i miei più sinceri complimenti a tutti i componenti dell’amministrazione comunale di maggioranza. Assieme alla sindaca Roberta Marabese, stanno portando avanti un lavoro impegnativo, straordinario e proficuo, indispensabile per ristabilire quel decoro cittadino e quella cura del paese che per troppi anni erano stati trascurati. Un plauso speciale va ai cittadini di Cassago che, in questi ultimi sette anni, hanno saputo voltare pagina con coraggio e determinazione, riponendo fiducia in un’amministrazione di centrodestra che ha lavorato con spirito di sacrificio per risanare i conti, superare l’inerzia del passato e restituire dignità al territorio. Forza Italia si conferma una forza politica attrattiva, seria e preparata, pronta a mettere le proprie competenze al servizio della comunità”.

“Esprimo le mie più vive congratulazioni e i migliori auguri di buon lavoro a Luigi D’Antuono per questo nuovo incarico politico – ha detto la Sindaca di Cassago Brianza, Roberta Marabese -. La crescita di Forza Italia sul nostro territorio, attraverso profili di grande valore che già condividono con noi l’impegno quotidiano in Consiglio Comunale, è un segnale di forte vitalità e coesione. È la conferma che la nostra azione di governo, basata sulla concretezza, sulla responsabilità e sui fatti, sa attrarre e valorizzare le migliori energie per il bene di tutti i cassaghesi”.

Un presidio di ascolto e sicurezza per Cassago

Nel suo nuovo ruolo di Coordinatore Cittadino, affiancato all’impegno da Consigliere Comunale, Luigi D’Antuono avvierà una fase di forte apertura e dialogo con iscritti, simpatizzanti e cittadini, ponendo al centro dell’agenda locale: