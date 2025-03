Centro anziani, question time di Noi Merate sul comodato di alcuni spazi

Il question time verrà discusso lunedì in apertura di Consiglio comunale

Si chiede se è emersa la necessità di creare uno spazio educativo per bambine e bambini disabili e per quanti utenti e se le eventuali attività saranno gratuite o a pagamento

MERATE – Un question time sulla procedura pubblica riservata agli enti del terzo settore per la concessione in comodato d’uso gratuito di spazi disponibili presso il Centro sociale anziani “Regina Teodolinda” di piazza don Minzoni. E’ quanto ha presentato la consigliera Franca Maggioni del gruppo di minoranza Noi Merate chiedendo che l’argomento venga discusso lunedì in apertura di Consiglio comunale.

Molteplici le richieste che vanno dal voler sapere “se l’amministrazione ha condotto un’analisi dei bisogni e se è emersa la necessità di creare uno spazio educativo per bambine e bambini disabili e per quanti utenti” a quella di “conoscere le motivazioni per le quali, nell’avviso pubblico, le utenze, ovvero le spese sostenute per il godimento dell’immobile tra le quali il consumo di acqua, energia elettrica, gas, gestione del calore e Tari, non siano addebitate al comodatario come avviene di norma; ciò anche in considerazione del fatto che il contratto potrebbe essere prorogato più volte e dunque avere una durata non breve”.

Non solo: si chiede di sapere “se le attività realizzate, considerato che è necessaria la presenza di educatori professionisti ed altre figure altamente qualificate anche in considerazione della giovane età dei bimbi e delle bimbe, saranno a pagamento o gratuite per le famiglie oppure se saranno previste tariffe agevolate per i residenti nel comune di Merate”

. Una domanda verte anche sul destino dei vari contratti di locazione in essere con le associazioni iscritte nel registro comunale come Avis, Aido, Lilt Merate e Volontaramente. Il question time si chiude con la richiesta di sapere “per quale motivo questa amministrazione ha ritenuto di introdurre una simile differenziazione tra associazioni, allargando la platea anche ad associazioni che non hanno sede a Merate”.