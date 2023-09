Ciclabile Pradello-Abbadia: interrogazione del Senatore Tino Magni

L’esponente lecchese di Alleanza Verdi Sinistra chiede risposte al Ministro

“Quali informazioni dettagliate si possono riferire in merito al cronoprogramma dei lavori?”

LECCO – Il Senatore lecchese Tino Magni e il Consigliere Regionale Onorio Rosati hanno presentato entrambi interrogazioni sulla “storia infinita” della ciclovia Pradello-Abbadia Lariana rispettivamente in Senato e in Regione Lombardia.

Nel 2009 la società Anas aveva aperto una gara di appalto per la realizzazione della ciclabile Lecco-Abbadia Lariana. Successivamente la gara di appalto ha incontrato difficoltà tecniche ed è stata suddivisa in due lotti separati. Il primo lotto, relativo al tratto Lecco-Pradello è stato inaugurato nel 2019.

“Allo stato attuale l’unico percorso possibile per il traffico pedonale e ciclistico tra le località di Pradello ed Abbadia Lariana avviene per tre chilometri lungo la Strada Statale 36 ad alto scorrimento realizzata su doppia corsia su due carreggiate – spiega il Senatore Magni -. Il limite di velocità della SS36, per gli autoveicoli leggeri e pesanti, è di 70km/h, tuttavia, non essendo presenti sistemi di controllo della velocità, abitualmente i veicoli percorrono questa strada a velocità superiore al limite consentito”.

Nell’interrogazione in Senato Tino Magni chiede:

se il Ministro sia a conoscenza della vicenda complessiva e nel dettaglio quali informazioni dettagliate possa riferire in merito al cronoprogramma dei lavori con cui la società Anas S.p.a. intende realizzare il tratto di ciclovia tra le località di Pradello e Abbadia Lariana; quale iniziativa si intende prevedere per ridurre il rischio di incidenti, considerata la situazione di grave pericolo in cui si trovano pedoni e ciclisti nel percorrere la SS36;

se il Ministro interrogato ritenga opportuno valutare la possibilità di conferire un livello di priorità elevata alla realizzazione della ciclabile nel tratto Pradello-Abbadia Lariana, che anticipi la data indicata del 2026, onde evitare la situazione di pericolo in cui si trovano costretti pedoni e ciclisti e per ridurre i disagi causati ai conducenti del traffico leggero e pesante.

Nell’interrogazione in Regione Lombardia Onorio Rosati chiede di: