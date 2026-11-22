Tra i punti più sentiti c’è lo sviluppo sinergico delle società pubbliche Silea e Lario Reti Holding

“Diamo voce libera agli amministratori del territorio”

LECCO – Si è svolta a Valmadrera la serata di presentazione della Lista 1 “Civici per la Provincia”, che sabato 28 novembre parteciperà all’elezione del Consiglio provinciale di Lecco. Attorno al tavolo, coordinati da Fabio Vergani, sindaco di Imbersago e referente del gruppo, si sono ritrovati i dodici candidati, due sindaci, due vicesindaci e otto consiglieri comunali eletti nelle liste civiche del territorio, insieme ad amministratori e sostenitori arrivati da diverse zone della provincia.

Ad aprire gli interventi è stato Mario Anghileri, primo Presidente della Provincia di Lecco, che ha ricordato la storia della Provincia di Lecco e la capacità nel corso degli anni di far collaborare i diversi attori del territorio al fine di ottenere importanti risultati, quali ad esempio la Lecco-Ballabio. Anghileri ha anche sottolineato l’orgoglio e l’appartenenza che allora caratterizzava l’ente provinciale e l’importanza non solo di tornare all’elezione diretta di presidente e consiglieri, ma di essere parte attiva a coordinare il tavolo territoriale delle istituzioni, aspetto deficitario degli ultimi anni.

È quindi intervenuto Antonio Rusconi, assessore a Valmadrera, Presidente della Comunità montana Lario Orientale e primo consigliere provinciale dei Civici. Rusconi è partito da un dato: nella provincia di Lecco quasi tutti gli 84 Comuni sono amministrati da liste civiche, e la grande maggioranza dei circa mille amministratori chiamati al voto non è iscritta ad alcun partito. Per questo la presenza di una lista civica completa l’offerta elettorale e permette a tanti sindaci e consiglieri di sentirsi rappresentati. In questi anni, ha ricordato, i consiglieri dei Civici hanno sempre portato in Provincia la voce degli amministratori e dei territori, senza cercare posti. Rusconi ha anche invitato i presenti a non scoraggiarsi: con il voto ponderato ogni scheda pesa, comprese quelle dei Comuni più piccoli, e vale la pena impegnarsi anche quando il risultato sembra già scritto. “Diamoci la possibilità di essere rappresentati e di avere una voce libera”.

La parte centrale della serata è stata dedicata alle idee programmatiche, illustrate da Aldo Riva, sindaco di Castello di Brianza e tra i fondatori del gruppo. Il documento, intitolato “Idee programmatiche per un’amministrazione provinciale moderna e funzionale”, è stato inviato a tutti gli amministratori con diritto di voto. Riva ha spiegato che il gruppo ha scelto di parlare di idee programmatiche perché il Presidente della Provincia è già stato eletto e ha presentato il proprio programma: i Civici partono dalla minoranza e intendono contribuire sui singoli temi, con proposte concrete.

Il filo che lega le proposte è l’idea di una Provincia che torni a essere un riferimento per i Comuni. Questo significa dialogare con tutti i territori, dalla Brianza alla Valsassina, con un metodo istituzionale che non guardi al colore politico delle amministrazioni, e dare alla Casa dei Comuni una delega specifica, perché diventi un aiuto reale per i piccoli Comuni che faticano a trovare tecnici e personale. Riva ha poi richiamato il “metodo lecchese di fare rete”, che per anni ha messo attorno allo stesso tavolo istituzioni, associazioni di categoria, sindacati, fondazioni e parrocchie, e che oggi va ritrovato. Tra i punti più sentiti c’è lo sviluppo sinergico delle società pubbliche Silea e Lario Reti Holding, già al centro del recente convegno promosso dai Civici, con l’obiettivo di offrire nuovi servizi ai Comuni. La proposta si chiude con l’impegno a valorizzare ogni euro pubblico, anche nella gestione degli investimenti dopo il PNRR.

Cesare Colombo, sindaco di Valmadrera e consigliere provinciale uscente, ha ricordato il lavoro svolto in questi anni in Consiglio provinciale e ha chiesto che le priorità della Provincia vengano scelte insieme. Ha poi sottolineato il bisogno di una presenza civica che continui a lavorare con uno stile di dialogo.

I candidati presenti hanno portato esperienze diverse, dall’amministrazione comunale alla scuola, dalla formazione professionale al volontariato, alle professioni. Ne è emersa una convinzione condivisa: la Provincia deve tornare a essere il punto di riferimento dei Comuni, in particolare dei più piccoli, e serve una voce civica libera, capace di dire con franchezza che cosa funziona e che cosa va migliorato. La lista è composta da Cesare Colombo, Chiara Cantaluppi, Bruno Giovanni Carenini, Elena Codara, Piera Crippa, Egidio Attilio Galli, Lauretta Invernizzi, Massimo Orlandi, Mario Raimondi, Aldo Riva, Silvia Tantardini e Cesare Valsecchi.

Riva è tornato sulle caratteristiche di questa elezione: “Gli elettori sono i nostri colleghi amministratori. Un buon risultato servirà a far pesare le idee che abbiamo discusso, e per questo chiedo a ciascuno di farle conoscere ad altri amministratori”. Fabio Vergani ha ringraziato i candidati per la disponibilità: “Ogni piccola goccia messa nel bicchiere aiuta a riempirlo”; ha poi rivolto ai candidati l’augurio di buon lavoro fino al giorno del voto.

Come si vota

Sabato 28 novembre votano i sindaci e i consiglieri comunali degli 84 Comuni della provincia. Ciascun elettore esprime un solo voto, ponderato ai sensi della legge 56/2014, tracciando una croce sul simbolo della lista e/o scrivendo il cognome del candidato nella riga tratteggiata del riquadro della lista.