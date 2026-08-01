Colico, Ontano non balneabile. Più Comunità: “Problema strutturale”, la sindaca: “Stiamo lavorando”

L’ultimo campionamento del 24 luglio conferma il divieto

Più Comunità denuncia una criticità ricorrente e chiede un piano pubblico per il risanamento dell’area. La sindaca difende gli interventi avviati con Lario Reti: “Investiti 85 mila euro e raddoppiati i tratti sottoposti a video ispezione”

COLICO – La mancata balneabilità della spiaggia dell’Ontano a Colico diventa terreno di confronto politico in Consiglio comunale. A portare il caso in aula è stato il gruppo di minoranza Più Comunità, che attraverso un’interpellanza ha chiesto chiarimenti sulle cause dell’inquinamento, sugli interventi già realizzati, sulle risorse impiegate, sulla segnaletica prevista dalla normativa e sul piano predisposto dall’Amministrazione per restituire alla cittadinanza uno dei tratti di lago più frequentati di Colico.

La discussione ha riguardato l’area di balneazione identificata con il codice LC53, comprendente lo specchio d’acqua antistante la spiaggia dell’Ontano, dichiarata non balneabile per l’intera stagione 2026. Il provvedimento era stato adottato con un’ordinanza sindacale del 30 aprile 2026, successiva alla comunicazione trasmessa il 29 aprile dal Dipartimento di igiene e prevenzione sanitaria. La qualità dell’acqua è stata classificata come “scarsa”, il livello più basso previsto dalla scala di valutazione utilizzata per le acque di balneazione. La sindaca ha spiegato che il Comune non poteva sottrarsi all’emanazione dell’ordinanza, mentre la minoranza ha contestato non soltanto la persistenza del problema, ma anche le modalità con cui cittadini e turisti sarebbero stati informati.

Più Comunità: “Una criticità strutturale, non episodica”

Nell’interpellanza la minoranza ha sottolineato come la spiaggia dell’Ontano rappresenti una delle aree più frequentate del territorio comunale. Lo specchio d’acqua è utilizzato durante l’estate da residenti, famiglie, turisti e praticanti di sport acquatici. Il divieto produce quindi conseguenze sulla possibilità di utilizzare il lago in sicurezza, sull’immagine turistica di Colico e sulle attività economiche presenti nella zona.

Secondo Più Comunità, il problema non può più essere considerato occasionale. Episodi di non balneabilità legati a criticità microbiologiche sarebbero infatti stati documentati in maniera ricorrente almeno dal 2019, con nuovi casi negli anni 2023, 2024 e 2025. La classificazione negativa per l’intera stagione 2026 rappresenterebbe, secondo il gruppo, la conferma di una situazione ormai strutturale. “Un divieto che si ripete stagione dopo stagione richiede un piano d’azione trasparente e comunicato alla cittadinanza”, è stato evidenziato nell’interpellanza.

La minoranza ha chiesto all’Amministrazione di spiegare se siano state individuate le fonti dell’inquinamento, quali rapporti siano in corso con Ats e Lario Reti Holding, quali interventi siano già stati realizzati e quali siano ancora programmati.

Uno dei punti più contestati riguarda la segnaletica sulla spiaggia. Più Comunità ha richiamato le disposizioni contenute nel decreto legislativo 116 del 2008 e nel decreto ministeriale del 30 marzo 2010, secondo cui il Comune deve assicurare un’informazione adeguata e facilmente accessibile in prossimità delle acque interessate da un divieto.

Secondo quanto riportato nel documento, alla data del 5 luglio 2026, e già da diverse settimane, non sarebbe stato presente alcun cartello di divieto lungo la riva, agli accessi della spiaggia o sulle strutture presenti nell’area. La minoranza ha riferito che, nonostante la mancata balneabilità, numerose persone continuavano a entrare in acqua, compresi bambini e anziani.

Nei primi giorni successivi all’ordinanza sarebbero stati installati alcuni avvisi, successivamente rimossi e non immediatamente sostituiti. Per Più Comunità, la mancanza di una segnalazione visibile avrebbe potuto esporre i bagnanti a rischi sanitari evitabili. “I cittadini hanno diritto a conoscere non soltanto l’esistenza del divieto, ma anche le cause accertate o presumibili, lo stato delle verifiche e le misure programmate per recuperare la balneabilità”, ha sostenuto il gruppo.

L’interpellanza ha assunto anche un significato politico più ampio. La minoranza ha osservato che Colico si presenta come la porta del Lago di Como e punta da tempo sulla valorizzazione delle proprie sponde. La chiusura alla balneazione di un’area tanto frequentata rischierebbe quindi di compromettere la credibilità della strategia turistica comunale.

La situazione, secondo Più Comunità, priva residenti e visitatori di una fruizione completa e sicura del lago e solleva interrogativi sulla presenza di fonti di contaminazione non ancora definitivamente eliminate. Da qui la richiesta di aggiornamenti pubblici periodici sui campionamenti, sui provvedimenti adottati, sugli interventi sulle reti e sui tempi ipotizzati per il ripristino dell’area.

La sindaca: “Il Comune era obbligato a intervenire”

Nella risposta, la sindaca Monica Gilardi ha ricordato che l’ordinanza non è stata una scelta discrezionale dell’Amministrazione. “Una volta ricevuta la comunicazione, il Comune non poteva sottrarsi all’emanazione del provvedimento”, ha spiegato. La prima cittadina ha ammesso di aver accolto con stupore e preoccupazione la necessità di vietare la balneazione per un periodo così lungo. “Un’ordinanza per l’intera stagione, da maggio a settembre, non viene presa alla leggera, soprattutto dalla sottoscritta”, ha affermato.

La classificazione deriva dai monitoraggi compiuti da Ats e non soltanto dall’esito di un singolo prelievo. Il giudizio viene formulato sulla base dei risultati raccolti negli anni precedenti e nel periodo più recente. La media dei valori registrati avrebbe portato alla classificazione come “scarsa” dello specchio d’acqua davanti all’Ontano.

La sindaca ha quindi illustrato il lavoro avviato con Lario Reti Holding per individuare eventuali anomalie nelle reti comunali. Dal 2024 è attiva una convenzione finalizzata alla video ispezione delle condotte, con particolare attenzione alla possibile presenza di allacciamenti fognari non conformi collegati alla rete delle acque bianche.

Il programma iniziale prevedeva il controllo di circa 5 mila metri di rete. L’attività è stata successivamente raddoppiata, arrivando a circa 11 mila metri, con un investimento complessivo di 85 mila euro. Le verifiche riguardano diversi tratti del territorio comunale, tra cui le zone di via Deserto, Maronetta, via Nazionale, Boscone, via al Parco e altri settori nei quali sono state segnalate o ipotizzate criticità.

“Il lavoro continua ed è ancora in fase attuativa, perché le utenze e i metri di rete da verificare sono numerosi”, ha spiegato la sindaca.

Quando le video ispezioni fanno emergere una situazione irregolare, il Comune e Lario Reti inviano una comunicazione al proprietario dell’immobile interessato. Il privato viene invitato a ripristinare la conformità dell’allacciamento. In diversi casi, secondo quanto riferito in aula, i cittadini avrebbero già provveduto spontaneamente. Qualora invece non venga dato seguito alla richiesta, il Comune può intervenire attraverso una specifica ordinanza.

La sindaca ha sottolineato come le verifiche richiedano tempo, vista l’estensione delle reti e il numero delle utenze coinvolte. Soltanto nella zona compresa tra via Boscone e via Deserto sarebbero presenti almeno 50 allacciamenti da controllare. “Se sono tutti conformi non ci sono problemi – ha osservato – ma se non lo sono, il quadro cambia in maniera significativa”.

Potenziato il depuratore di Monteggiolo

Tra gli interventi già effettuati, la sindaca ha ricordato il potenziamento del depuratore di Colico-Monteggiolo. La capacità di trattamento dell’impianto è stata portata da 167 metri cubi all’ora a 355 metri cubi all’ora, più che raddoppiando la portata gestibile.

L’intervento ha migliorato la capacità meccanica del depuratore, ma non può risolvere autonomamente eventuali problemi derivanti da scarichi impropri, commistioni tra acque nere e acque meteoriche o allacciamenti irregolari. Secondo l’Amministrazione, proprio per questa ragione il potenziamento dell’impianto è stato affiancato dalle videoispezioni e dai controlli puntuali sulle reti.

Le possibili cause della non balneabilità

La sindaca ha collegato la situazione a una pluralità di fattori. Tra le cause possibili figurano gli allacciamenti non conformi e la particolare collocazione della spiaggia dell’Ontano, situata a breve distanza dalla foce dell’Adda.

Le caratteristiche dello specchio d’acqua, le correnti, l’apporto del fiume e gli eventi meteorologici intensi possono incidere sulla concentrazione dei parametri microbiologici. Le precipitazioni possono trasportare nel lago materiali e contaminanti provenienti da un bacino molto esteso, producendo variazioni anche rapide della qualità delle acque. La sindaca ha comunque precisato che non è stata individuata un’unica fonte responsabile dell’intero fenomeno e che le verifiche sono ancora in corso.

Ats continua a effettuare i prelievi previsti dalla normativa. L’ultimo dato citato in Consiglio comunale risaliva al 24 luglio 2026 e confermava la non balneabilità dell’area LC53. Il divieto rimane quindi in vigore. La sindaca ha tuttavia ricordato che i risultati dei diversi campionamenti effettuati durante la stagione saranno valutati complessivamente ai fini della classificazione futura. Un eventuale miglioramento dei parametri, accompagnato da condizioni climatiche meno problematiche e da una riduzione degli episodi temporaleschi, potrebbe consentire il passaggio dal livello “scarso” a quello “sufficiente” nella stagione successiva.

La classificazione delle acque prevede quattro livelli: scarsa, sufficiente, buona e ottima.

“I cartelli sono stati rubati”

Sul tema dell’informazione, la sindaca ha respinto le accuse della minoranza. L’ordinanza sarebbe stata regolarmente pubblicata e diffusa anche attraverso i canali social istituzionali, considerati tra gli strumenti maggiormente consultati dalla popolazione. I cartelli sarebbero stati effettivamente collocati nell’area, ma successivamente sottratti. “Erano stati preparati, installati e piantati nel terreno, ma sono stati rubati – ha dichiarato la prima cittadina – Credono forse di fare un dispetto all’Amministrazione, ma non è così – ha aggiunto –. Il Comune ha fatto il proprio dovere e ha informato i cittadini”.

Gli avvisi sarebbero stati riposizionati e la Polizia locale sarebbe incaricata di verificare periodicamente che restino presenti. Per la sindaca, quindi, l’informazione al pubblico sarebbe stata garantita correttamente attraverso diversi strumenti.

Venini insiste sui cattivi odori

Il consigliere Enzo Venini, intervenuta per il gruppo Più Comunità, ha riconosciuto che l’auspicio di una soluzione è condiviso da tutti, ma ha spostato l’attenzione anche sui forti odori avvertiti nella zona. Il consigliere ha parlato di un odore fognario “persistente e problematico”, particolarmente evidente in alcuni momenti della stagione estiva.

Secondo Venini, il fenomeno potrebbe essere collegato a problemi nelle condotte, a scarichi impropri o a criticità del sistema di depurazione. La minoranza ha inoltre lamentato che alcune segnalazioni inviate dai cittadini non avrebbero ricevuto risposte tempestive.

“Quando le segnalazioni arrivano, si interviene davvero? – ha chiesto Venini –. Molto spesso i cittadini si lamentano e non ottengono un riscontro”.

La sindaca ha negato che le segnalazioni dei cittadini restino senza seguito.

“Le segnalazioni vengono prese in carico e l’interlocuzione con Lario Reti è aperta”, ha affermato. La prima cittadina ha chiesto al consigliere competente e all’Ufficio tecnico di verificare la possibilità di rafforzare ulteriormente le azioni.

Ha inoltre assunto l’impegno di sollecitare nuovamente il gestore affinché fornisca risposte puntuali sulle criticità segnalate. “Mi faccio carico di intervenire ancora presso Lario Reti – ha dichiarato –. Il gestore deve dare risposte precise”. Il riconoscimento della necessità di ulteriori approfondimenti ha rappresentato uno dei pochi punti di parziale convergenza tra maggioranza e opposizione.

In fase di seduta è stato inoltre sottolineato che Colico sarebbe stato il primo Comune della provincia di Lecco a convenzionarsi con Lario Reti per realizzare video ispezioni puntuali sulle reti delle acque bianche.

Il progetto è stato avviato nel 2024 proprio per intercettare eventuali scarichi fognari impropri. Secondo la maggioranza, questo dimostrerebbe l’attenzione dell’Amministrazione e la volontà di affrontare il problema attraverso strumenti tecnici concreti.

“Il fenomeno riguarda anche altri Comuni, ma Colico è stato il primo ad avviare questo percorso”, è stato affermato. L’Amministrazione non ha saputo precisare se, nel frattempo, altri enti abbiano adottato lo stesso sistema, ma ha rivendicato il carattere anticipatore dell’iniziativa.

Richiesti controlli anche in via Nazionale

Durante il dibattito è stato riferito che le video ispezioni stanno interessando anche via al Parco e altri tratti della rete. È stata chiesta un’attenzione particolare per via Nazionale, dove in più occasioni sarebbero stati avvertiti cattivi odori.

Le verifiche dovranno chiarire se le esalazioni percepite in alcune zone siano originate direttamente nel punto in cui vengono avvertite oppure siano trasportate lungo la rete da scarichi o allacciamenti situati altrove. Il lavoro dovrà quindi ricostruire non soltanto la posizione delle anomalie, ma anche il percorso delle acque all’interno delle condotte.