Colico resta in Provincia di Lecco: vince il NO con il 67%

I cittadini bocciano il trasferimento amministrativo in Provincia di Sondrio
Una consultazione che ha superato il quorum con il 51,48% dei votanti e ha rappresentato uno dei momenti amministrativi più significativi degli ultimi anni per il paese
COLICO – Colico ha scelto di restare in Provincia di Lecco. Il 67% dei colichesi ha votato per il “NO” esprimendo voto contrario al passaggio nella Provincia di Sondrio, durante il referendum consultivo che si è svolto nelle giornate del 24 e 25 maggio, mettendo fine al percorso politico e amministrativo avviato negli ultimi mesi.
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