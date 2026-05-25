Colico resta in Provincia di Lecco: vince il NO con il 67%

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I cittadini bocciano il trasferimento amministrativo in Provincia di Sondrio

Una consultazione che ha superato il quorum con il 51,48% dei votanti e ha rappresentato uno dei momenti amministrativi più significativi degli ultimi anni per il paese

COLICO – Colico ha scelto di restare in Provincia di Lecco. Il 67% dei colichesi ha votato per il “NO” esprimendo voto contrario al passaggio nella Provincia di Sondrio, durante il referendum consultivo che si è svolto nelle giornate del 24 e 25 maggio, mettendo fine al percorso politico e amministrativo avviato negli ultimi mesi.

Una decisione arrivata al termine di una lunga campagna referendaria che ha profondamente animato il dibattito pubblico cittadino e ha visto votare 3658 cittadini su un totale di 7105 elettori. La consultazione rappresentava uno dei passaggi più significativi degli ultimi anni per Colico, chiamata a esprimersi su una scelta destinata ad avere possibili ripercussioni amministrative, territoriali ed economiche di lungo periodo. In 2459 hanno votato per il NO, mentre per il Si si sono esposti in 1182.

Il referendum era stato ufficialmente fissato per il 24 e 25 maggio dopo la decisione della Commissione Comunale, che aveva anticipato la data inizialmente prevista del 6 settembre, accogliendo l’indirizzo espresso dal Consiglio Comunale.

Nelle settimane precedenti al voto il confronto si era sviluppato attorno alle posizioni dei due comitati. Da una parte il gruppo “Il Bitto sposerà l’agone?”, favorevole al trasferimento di Colico nella provincia di Sondrio. Dall’altra il comitato “Colico Resta a Lecco”, che sosteneva invece la permanenza del Comune nella provincia lecchese.  Entrambi avevano organizzato serate informative pubbliche per spiegare ai cittadini i possibili vantaggi e le criticità del cambio di provincia. Durante gli incontri erano stati affrontati temi legati ai servizi, alla gestione amministrativa, alle prospettive economiche, ai collegamenti territoriali, ai rapporti istituzionali e all’identità storica del paese.

Con il risultato delle urne, Colico conferma dunque la propria appartenenza alla provincia di Lecco.

L’esito della consultazione segna una battuta d’arresto per il progetto di trasferimento verso Sondrio e chiude, almeno nell’immediato, una delle pagine più dibattute della recente vita politica e amministrativa cittadina.

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