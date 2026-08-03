Colico. Spaccio nei boschi, Zoffili (Lega): “Chiesti soldati e Cacciatori eliportati dei Carabinieri”

Il parlamentare a Colico per incontrare un gruppo di cittadini di Villatico

“Continuiamo a lavorare per incrementarne la presenza delle Forze dell’Ordine sul territorio”

COLICO – “Nei giorni scorsi, a Colico, ho incontrato una cinquantina di cittadini della frazione di Villatico in località Bassana, confrontandomi con loro sui gravi problemi legati allo spaccio di droga nei boschi della zona. Ho illustrato il lavoro che sto portando avanti sul territorio e in Parlamento, oltre ai risultati già ottenuti: dai sopralluoghi fatti personalmente con i volontari, alle interrogazioni parlamentari, alle quali sono seguite operazioni interforze ad ‘alto impatto’ che hanno consentito di smantellare diversi accampamenti e sequestrare ingenti quantitativi di sostanze stupefacenti oltre ad armi”.

Il deputato Eugenio Zoffili, Capogruppo della Lega in Commissione Difesa della Camera dei deputati, ha incontrato nei giorni scorsi un gruppo di cittadini di Colico per fare il punto su una piaga, quella dello spaccio nei boschi, che da Colico varca i confini della provincia per arrivare a Sondrio.

“Grazie all’impegno della Lega è stato rafforzato il presidio delle Forze dell’Ordine sul territorio e continuiamo a lavorare per incrementarne ulteriormente la presenza: ho infatti richiesto l’impiego dei Cacciatori eliportati dell’Arma dei Carabinieri e dei soldati dell’Operazione ‘Strade Sicure’ anche nelle province di Lecco e Sondrio. Ringrazio i cittadini per il sostegno e per l’invito a proseguire con determinazione questa battaglia. La Lega c’è e continuerà a essere in prima linea al fianco delle Forze dell’Ordine, con un obiettivo chiaro: restituire i nostri boschi alla comunità e garantire ai cittadini il diritto di vivere in sicurezza. Tolleranza zero contro questi criminali stranieri venditori di morte e i loro clienti”.