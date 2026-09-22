Commissione Controllo e Garanzia, scontro in Consiglio: la minoranza abbandona l’aula

Protesta per l’elezione del consigliere Mauro Fumagalli (Opl): “Scelta della maggioranza”

“La Commissione Controllo e Garanzia, proprio perché chiamata a verificare l’operato dell’Amministrazione, dovrebbe garantire all’opposizione la possibilità di scegliere autonomamente i propri rappresentanti”

LECCO – Tensione in Consiglio comunale sulla nomina della Commissione Controllo e Garanzia. La votazione si è trasformata in un caso politico, con la minoranza di centrosinistra che ha deciso di lasciare l’aula contestando alla maggioranza di aver utilizzato i propri voti per incidere anche sulla rappresentanza dell’opposizione. La commissione è composta da quattro consiglieri di maggioranza e tre di minoranza e ha il compito di svolgere funzioni di controllo e garanzia sull’attività dell’Amministrazione comunale.

Al termine delle votazioni sono risultati eletti Loredana Colella (FdI), Giovanbattista Caravia (FI), Fabrizio Bianchi (Civica Boscagli), Francesca Meles (Lega), Mauro Fumagalli (Opl), Veronica Rosa (Fattore Lecco) e Emanuele Manzoni (Avs).

È proprio l’elezione di Mauro Fumagalli, capogruppo di Orizzonte per Lecco ed ex candidato sindaco, ad aver fatto scattare la protesta dei gruppi di centrosinistra. PD, Fattore Lecco, Ambientalmente Lecco e AVS hanno contestato il fatto che i voti della maggioranza abbiano contribuito a determinare anche uno dei componenti destinati alla minoranza.

Al termine della votazione i gruppi di opposizione hanno lasciato l’aula, spiegando la decisione con una presa di posizione molto netta. Secondo la minoranza, la maggioranza avrebbe utilizzato i propri numeri “non solo per eleggere i suoi quattro rappresentanti, ma anche per incidere sulla scelta di uno dei tre rappresentanti della minoranza“.

Per PD, Fattore Lecco, Ambientalmente Lecco e AVS “non si tratta di una questione di nomi o di poltrone, ma di metodo e di rispetto dei ruoli”. “La Commissione Controllo e Garanzia, proprio perché chiamata a verificare l’operato dell’Amministrazione, dovrebbe garantire all’opposizione la possibilità di scegliere autonomamente i propri rappresentanti”. Da qui la decisione di lasciare l’aula.

Fumagalli ha replicato parlando di “imbarazzo e disorientamento” di fronte alle contestazioni. “Non si capisce come garanzia e controllo possono essere garantiti da alcuni e da altri no“, ha detto, prima di ribadire che la scelta dei componenti della commissione è una prerogativa dell’intero Consiglio comunale. Fumagalli ha sottolineato di aver semplicemente messo a disposizione dell’aula la propria candidatura e ha contestato una lettura della politica cittadina rigidamente divisa tra maggioranza e minoranza.

“Per loro esiste una maggioranza e una minoranza, ma ce ne sono altre”, ha osservato, rivendicando la propria autonomia rispetto agli schieramenti. “Io non sono e non sarò mai omogeneo ad un sistema che vuole uno contro l’altro”.

Il capogruppo di Orizzonte per Lecco ha quindi aggiunto: “Continuerò ogni volta a fare il possibile perché il livello istituzionale abbia sempre rappresentanza migliore, il derby non mi interessa” ha detto, tra gli applausi della maggioranza.

Il una nota congiunta, PD, Fattor Lecco, Avs e Ambientalmente Lecco ribadiscono: “La democrazia funziona se esistono una maggioranza che governa e un’opposizione libera di controllare. Le regole e il rispetto delle forme democratiche sono il punto di partenza per qualsiasi confronto serio e costruttivo nell’interesse di Lecco. Per questo abbiamo deciso, con sofferenza, di lasciare l’aula. Non lo abbiamo fatto per sottrarci al confronto, ma perché abbiamo ritenuto necessario dare un segnale chiaro di fronte a un metodo che non condividiamo. Continueremo a fare opposizione con serietà e responsabilità, confrontandoci con la maggioranza ogni volta che sarà possibile lavorare insieme nell’interesse della città. Ma il dialogo può esistere soltanto nel rispetto reciproco dei ruoli. Chi ha i numeri per governare deve poter governare. Chi è stato scelto dai cittadini per stare all’opposizione deve poter controllare in piena autonomia”.