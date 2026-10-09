Como-Lecco, la sfida dei trasporti: treni ogni mezz’ora e più servizi sul Lario

Elettrificazione della linea ferroviaria, interscambi con gli autobus e navigazione al centro del confronto alla Camera di Commercio

Zamperini: “Fermarsi a Molteno lascerebbe l’opera incompiuta”. Piazza: “Sul Lario servono collaborazione, sicurezza e una programmazione seria”

LECCO – Completare l’elettrificazione della Como-Lecco, aumentare la frequenza dei treni e costruire collegamenti più efficaci tra ferrovia, autobus e navigazione. È ruotato attorno alla mobilità il confronto di questa mattina al Tavolo per la competitività del Lago di Como, ospitato dalla Camera di Commercio di Como-Lecco.

Al centro dell’incontro anche l’aggiornamento del Programma regionale della mobilità e dei trasporti, atteso la prossima settimana in Consiglio regionale, e lo studio promosso dalla Camera di Commercio sulle prospettive del trasporto pubblico nautico sul Lario.

Sul fronte ferroviario, il consigliere regionale di Fratelli d’Italia e presidente della Commissione Rapporti tra Lombardia e Svizzera Giacomo Zamperini ha rilanciato la necessità di rafforzare la direttrice Como-Lecco. “Per chi si sposta ogni giorno tra il Lecchese e il Comasco, e in generale nell’area insubrica, servono collegamenti diretti, frequenti e affidabili. Non possiamo continuare a pensare una rete nella quale tutto debba passare da Milano”, ha sottolineato.

La prospettiva indicata è quella di arrivare a un collegamento ferroviario ogni trenta minuti, sostenuto da circa 10 milioni di euro di Regione Lombardia destinati al potenziamento del servizio.

Nel disegno illustrato durante il confronto, Cantù dovrebbe assumere un ruolo importante come hub di interscambio tra treni e autobus, così da rendere la linea più accessibile anche ai Comuni non direttamente serviti dalla ferrovia. “La Como-Lecco è una direttrice strategica per unire i nostri territori e migliorare l’accesso ai collegamenti con la Svizzera”, ha aggiunto Zamperini.

Il progetto di elettrificazione è suddiviso in due parti. Il primo lotto interessa la tratta Albate Camerlata-Molteno, per circa 22 chilometri, e la gara risulta già aggiudicata. Il secondo riguarda invece i circa 14 chilometri tra Molteno e Lecco. L’intervento è previsto nel Programma regionale della mobilità e dei trasporti, ma si colloca in un orizzonte temporale più lontano e necessita ancora della piena copertura economica.

È proprio su questo punto che Zamperini chiede un’accelerazione. “Il primo lotto rappresenta un avanzamento importante, ma fermarsi a Molteno significherebbe lasciare incompiuta l’opera. Occorre rafforzare il confronto con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e con RFI per assicurare le risorse della tratta fino a Lecco e definire un cronoprogramma attendibile”.

Il consigliere ha ricordato di avere già sollecitato un impegno attraverso un ordine del giorno al bilancio regionale e di avere portato il tema anche all’interno della Regio Insubrica.

Il ragionamento, però, non riguarda soltanto l’infrastruttura. “Questa mattina è emersa l’esigenza di una programmazione che tenga insieme opere e servizi. Sulla Como-Lecco, elettrificazione, frequenza dei treni e coincidenze devono procedere insieme”, ha spiegato Zamperini. Il Tavolo ha affrontato anche le altre infrastrutture considerate strategiche per il Lecchese e il percorso del progetto di legge sulla navigazione delle acque interne, firmato dai consiglieri regionali Anna Dotti e dallo stesso Zamperini.

Navigazione, Piazza: “Sicurezza priorità assoluta”

Ampio spazio è stato riservato anche al futuro della navigazione sul Lario. Il sottosegretario alla Presidenza di Regione Lombardia Mauro Piazza ha accolto positivamente lo studio promosso dalla Camera di Commercio di Como-Lecco sui servizi di trasporto pubblico nautico.

L’incontro dedicato a questo tema è stato organizzato da Gloria Bianchi, coordinatrice del relativo tavolo di lavoro, e dal presidente della Camera di Commercio Ezio Vergani. La consigliera regionale Anna Dotti ha invece illustrato le iniziative legislative in corso. “La navigazione lacuale coinvolge competenze statali, regionali e di diversi enti. Per questo è fondamentale un approccio unitario, capace di coordinare le responsabilità e rispondere alle esigenze di cittadini, turisti e operatori”, ha dichiarato Piazza.

Il sottosegretario ha insistito in particolare sulla sicurezza. “L’intenso utilizzo del lago, anche da parte delle imbarcazioni da diporto, rende indispensabili regole chiare e controlli efficaci. La sicurezza delle persone deve essere la priorità assoluta”.

Piazza ha richiamato anche il rafforzamento dei controlli attraverso il presidio della Guardia Costiera sul Lario, ringraziando il ministro Matteo Salvini e il sottosegretario Nicola Molteni per il lavoro svolto in questa direzione. “La sua presenza ha permesso di rafforzare i controlli e di intervenire nelle situazioni più critiche, dando un contributo importante alla sicurezza e alla legalità nell’utilizzo del lago”.

Regione Lombardia, ha aggiunto, è pronta a contribuire al percorso che nascerà dai risultati dello studio promosso dalla Camera di Commercio, nell’ambito delle proprie competenze.

Il sottosegretario ha inoltre evidenziato il “cambio di passo” nella gestione della navigazione con l’arrivo di Pietro Marrapodi, richiamando una maggiore attenzione agli investimenti e al potenziamento del servizio, pur riconoscendo che interventi come la costruzione di nuove imbarcazioni richiedono tempi lunghi.

Tra le possibilità da approfondire Piazza ha indicato anche il ruolo dei servizi privati di linea, come possibile integrazione dell’offerta pubblica. “Possono rappresentare un’integrazione interessante, rispondendo a esigenze di mobilità e a fasce di utenza differenti. È una possibilità da valutare con attenzione, mantenendo un equilibrio tra il ruolo del trasporto pubblico, le attività private e commerciali e, soprattutto, la sicurezza”.

Il filo conduttore emerso dal Tavolo è quindi quello di una mobilità sempre più integrata: ferrovia, autobus e battelli pensati come parti dello stesso sistema, con collegamenti più frequenti e affidabili tra Lecchese, Comasco e area insubrica.

“Il Lago di Como è una risorsa strategica per l’economia, il turismo e la qualità della vita delle nostre comunità – ha concluso Piazza –. Migliorare la navigazione significa investire nella mobilità, valorizzare il territorio e garantire servizi più efficienti e sicuri”.