Il piano dei fabbisogni di personale aggiornato dalla nuova Amministrazione

Prevista anche l’assunzione di un dirigente tecnico tramite scorrimento di graduatoria e di un ulteriore dirigente

LECCO – Sei nuovi agenti di Polizia Locale, un dirigente tecnico, un dirigente da individuare attraverso procedura comparativa, tre istruttori amministrativi, un istruttore amministrativo da stabilizzare e un funzionario contabile. È il piano dei fabbisogni di personale del Comune di Lecco aggiornato dalla nuova Amministrazione, nell’ambito della revisione organizzativa dell’ente e delle linee programmatiche del mandato.

Il documento, inserito nell’aggiornamento del Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO) 2025-2027, prevede una serie di nuove assunzioni, alle quali si aggiungono quelle già approvate a febbraio 2026 e ancora da completare.

Tra le voci più significative figurano i sei agenti di Polizia Locale, che saranno reclutati attraverso lo scorrimento di graduatorie esistenti o un nuovo concorso. Prevista anche l’assunzione di un dirigente tecnico tramite scorrimento di graduatoria e di un ulteriore dirigente ai sensi dell’articolo 110 del Testo unico degli enti locali, attraverso una procedura comparativa.

Il piano comprende inoltre tre istruttori amministrativi, da reperire attraverso mobilità, scorrimento di graduatorie o concorso, e un ulteriore istruttore amministrativo per il quale è prevista la stabilizzazione. A completare il quadro un funzionario contabile con attribuzione di incarico di elevata qualificazione (EQ), da individuare tramite mobilità o concorso. È inoltre prevista un’assunzione a tempo pieno di un istruttore.

Le assunzioni già programmate

L’aggiornamento conferma anche alcune assunzioni già autorizzate lo scorso febbraio dalla Giunta guidata da Mauro Gattinoni, ma non ancora portate a termine. Tra queste un funzionario storico dell’arte, che prenderà servizio il 16 novembre 2026, e un dirigente tecnico, con ingresso previsto il 1° dicembre, chiamato a sostituire il dirigente dell’Area 6 cessato nel corso dell’anno.

Restano inoltre da coprire due posti di operatore esperto, due funzionari tecnici e un funzionario di Polizia Locale. Per quest’ultima posizione è stata modificata la figura professionale prevista inizialmente, passando da funzionario tecnico a funzionario di Polizia Locale, con copertura attraverso lo scorrimento della graduatoria concorsuale.

La spesa per il personale

Il piano contiene anche il quadro delle risorse finanziarie necessarie per sostenere le assunzioni nel triennio. La spesa complessiva per il personale è stimata in circa 12,98 milioni di euro per il 2026, 13,72 milioni per il 2027 e 13,65 milioni per il 2028.