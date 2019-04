Propaganda elettorale: elezioni Amministrative per i comuni della Provincia di Lecco ed Elezioni Europee 2014 per il giorno 25 maggio 2014.

Codice di autoregolamentazione per i messaggi politici elettorali.

Secondo quanto disposto dalla Legge 22 febbraio 2000 n. 28 come indicato dalla Legge 6 novembre 2003 n. 213 e in ottemperanza al Provvedimento dell’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni (n. 666/12CONS del 28.12.2012) la Salca srl con sede legale a Barzanò (Lecco), via Roma 2, editrice e proprietaria del quotidiano on line Lecconotizie.com nell’ambito della propria autonomia per la diffusione dei messaggi politici elettorali in occasione delle elezioni Europee 2014 e Amministrative 2014 per i Comuni della Provincia di Lecco comunica agli interessati che: a partire dal 11 aprile 2014 alle ore 23.59 del 23 maggio 2014 compreso, pubblicherà su detto quotidiano online www.lecconotizie.com messaggi politici elettorali a pagamento nel pieno rispetto delle norme vigenti sopra riportate.

Messaggi ammessi: annunci di dibattiti, tavole rotonde, conferenze, discorsi; pubblicazioni destinate alla presentazione dei programmi delle liste, dei gruppi di candidati e dei candidati; pubblicazioni di confronto tra più candidati.

Il materiale: dovrà pervenire in formato elettronico tre giorni prima la data di pubblicazione al seguente indirizzo mail: commerciale@lecconotizie.com.

Formati Materiale: jpeg, gif, flash (Se gif o jpg indicare il link nell’e-mail. Se flash il link deve essere già inserito nel banner. Devono essere salvati formato per web massimo 50 kb).

Modalità di pubblicazione: i messaggi politici elettorali dovranno recare l’indicazione del loro committente e la dicitura “Messaggio Elettorale” .

Prezzi: saranno fissi e non negoziabili.

Pagamenti: vanno effettuati entro le 15 del giorno prima della pubblicazione tramite bonifico bancario intestato a: Salca srl – BCC DI CARATE BRIANZA Filiale di LECCO Iban: IT22 G084 4022 9000 0000 0220 894

Referente è il signor Antonio Brunetti: 3409211725 oppure commerciale@lecconotizie.com