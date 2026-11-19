L’ex consigliere comunale aveva presentato una diffida formale per non riaprire il teatro

“L’avevo detto, ma continuano a difendere il loro operato contro ciò che ormai le carte dei tecnici del tribunale hanno condannato”

LECCO – Sulla questione teatro e sulle ultime evoluzioni della vicenda, con le novità emerse nella commissione di oggi pomeriggio, è intervenuto l’ex consigliere Corrado Valsecchi (Appello per Lecco).

“Dire adesso ‘l’avevo detto’ suona un po’ come presa in giro.

La vicenda del teatro con apertura anticipata senza che ci fossero le condizioni di collaudo, di sicurezza, di agibilità, di dismissione del cantiere e con una diffida formale fatta al Sindaco Gattinoni, all’assessore Sacchi e al dirigente Crippa da parte mia, inviata per conoscenza anche in Prefettura, di non riaprire il Teatro della Società per evidenti e gravi incongruenze che oggi vengono a galla, sanciscono la sconfitta della competenza, del rigore amministrativo, del rispetto delle regole.

Le relazioni in commissione consiliare del Sindaco Boscagli, del segretario generale e dell’assessore Parolari non fanno una piega, sulle repliche della consigliera Sacchi, dell’ex Sindaco Gattinoni, di Regazzoni e di Manzoni direi di stendere un velo pietoso.

Quando non si riconosce l’errore non si fa un servizio a se stessi, ci si rende ridicoli. Soprattutto quando ci si intestardisce sulla difesa dell’indifendibile.

Ora i cittadini di Lecco pagheranno per alcune gravi negligenze, per omissioni e soprattutto per una vocazione di carattere politico-elettorale fuorviante e illegittima.

Qualcuno pensava che bastava aprire il teatro in assenza del rispetto delle regole per vincere le elezioni.

Risultato: il teatro è chiuso perché considerato ancora un cantiere e le elezioni le hanno perse.

Grande e lungimirante strategia che dovrebbe portare tutti i vertici del centrosinistra a rassegnare le proprie dimissioni.

Invece no! Non solo non mollano la sedia, ma fanno anche gli arroganti e i saccenti difendendo il loro operato contro ciò che ormai le carte dei tecnici del tribunale hanno condannato.

Mi auguro per il Sindaco Boscagli che autonomamente la Corte dei Conti non metta i riflettori su questa vicenda perché ci sono cose che non si possono vedere, obbrobri dal punto di vista amministrativo e tecnico che potrebbero aggravare ulteriormente la situazione che per amor di patria ometto per non infierire.

Oggi certo, non per prendere in giro, sostengo con un certo orgoglio ‘l’avevo detto come sarebbe finita’, ma purtroppo con il grande rammarico che nessuno è stato a sentire”.