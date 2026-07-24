Cortenova. Da Regione Lombardia 127 mila euro per i nuovi spogliatoi del centro sportivo

L’intervento complessivoda 265 mila euro sarà cofinanziato dal Comune e comprende anche locali tecnici e la sistemazione dell’area esterna

“Un risultato concreto per il territorio e le associazioni sportive” commenta il consigliere regionale Giacomo Zamperini

CORTENOVA – Regione Lombardia finanzierà con 127.200 euro la realizzazione della nuova palazzina spogliatoi e dei locali tecnici del Centro Sportivo Campiano di Cortenova. Il contributo arriva grazie allo scorrimento della graduatoria del Bando Impianti Sportivi 2025 – Linea 1 “Piccoli interventi”, reso possibile dall’approvazione di un emendamento da 900 mila euro presentato da Fratelli d’Italia nell’ambito dell’Assestamento al Bilancio 2026-2028 di Regione Lombardia.

L’intervento prevede un investimento complessivo di 265 mila euro, di cui 127.200 euro finanziati da Regione Lombardia e 137.800 euro cofinanziati dal Comune di Cortenova.

Il progetto consentirà la realizzazione di una nuova palazzina destinata agli spogliatoi e ai locali tecnici a servizio degli impianti sportivi, oltre alla sistemazione dell’area esterna con una nuova pavimentazione in autobloccanti. L’edificio sarà realizzato con moderne soluzioni costruttive e sarà dotato di impianti ad alta efficienza energetica, con riscaldamento e raffrescamento mediante pompa di calore.

Il consigliere regionale di Fratelli d’Italia Giacomo Zamperini ha sottolineato il valore dell’investimento per il territorio: “Anche un singolo intervento può generare un impatto enorme su una comunità. Il Centro Sportivo di Cortenova rappresenta un presidio fondamentale per residenti, famiglie e associazioni e, grazie a questo intervento, potrà offrire strutture più moderne, sicure e funzionali. Investire negli impianti sportivi significa investire nella qualità della vita delle persone, nella socialità e nell’educazione dei più giovani. Questo assume un valore ancora maggiore nei territori montani, dove i luoghi dello sport rappresentano autentici punti di riferimento per la comunità e contribuiscono a mantenere vivi e attrattivi i nostri paesi”.

Zamperini ha inoltre ringraziato l’Amministrazione comunale di Cortenova, il sindaco Sergio Galperti, l’assessore Antonia Benedetti, il consigliere comunale Andrea Benedetti e il presidente del Centro Sportivo Culturale Cortenova Riccardo Benedetti “per l’impegno e la collaborazione istituzionale che hanno permesso di cogliere al meglio questa opportunità”.

Soddisfazione è stata espressa anche dall’assessore comunale Antonia Benedetti, che ha ringraziato il consigliere regionale e Regione Lombardia “per l’attenzione dimostrata nei confronti del nostro territorio”. “Questo contributo – ha aggiunto – ci consentirà di riqualificare ulteriormente un’ottima struttura su cui il Comune ha investito molto, offrendo agli atleti, ai giovani e a tutte le famiglie un centro sportivo più moderno, accogliente e adeguato alle esigenze della comunità”.

Sulla stessa linea il presidente del Centro Sportivo Culturale Cortenova, Riccardo Benedetti, che ha evidenziato la collaborazione con l’amministrazione comunale nella candidatura al bando e ha ringraziato Regione Lombardia e il consigliere Zamperini “per mettere a disposizione con continuità risorse a vantaggio dell’attività sportiva. Una scelta che premia chi si occupa dei giovani, del loro presente e del loro futuro”.