Covid. Dopo il caso Mambretti, tamponi nel centrodestra

Controlli nel centrodestra dopo il caso di positività al Covid di Beppe Mambretti

Alcuni esponenti si sono sottoposti a tampone e isolamento

LECCO – Sono tanti i messaggi di vicinanza espressi in queste ore a Beppe Mambretti, coordinatore della lista civica Lecco Merita di Più legata a Forza Italia, che questa mattina in un post sulla propria pagina Facebook ha fatto sapere della sua positività al Covid e del decorso faticoso della malattia (vedi articolo).

E’ da alcuni giorni che Mambretti si trova a casa malato e lo stesso esponente degli ‘azzurri’ ha comunicato la situazione ai suoi contatti più vicini, compresi i compagni di lista che lo hanno affiancato anche nel post campagna elettorale.

Alcuni di loro, da quel che si apprende, si sono sottoposti a tampone per verificare eventuali contagi di cui al momento non si ha notizia. “Stiamo seguendo le indicazioni di ATS” fa sapere Carlo Piazza, referente alla comunicazione della coalizione.

Anche il candidato sindaco Peppino Ciresa si sottoporrà a tampone: “Quando sono stato avvisato mi sono messo in isolamento. Erano comunque molti giorni che non vedevo Beppe, ho preferito precauzionalmente di restare in casa e annullare ogni impegno. Ho già prenotato il tampone”.