Interverranno Alberto Bonacina di Libera e Paolo Lanfranchi di Avviso Pubblico

Venerdì 20 novembre alle 21 al Centro Fatebenefratelli

LECCO – La legalità non riguarda soltanto i fenomeni di criminalità più visibili, ma anche quelle forme di illegalità meno percepite che, progressivamente, possono infiltrarsi nel tessuto economico e sociale di un territorio. È da questa riflessione che prende le mosse l’incontro pubblico promosso da Rete per il Futuro, in programma venerdì 20 novembre, alle 21, al Centro Fatebenefratelli di Valmadrera.

Il titolo scelto per la serata è “Illegalità nascosta, per una cultura del diritto sul territorio”. A intervenire saranno Alberto Bonacina, referente provinciale di Libera, e Paolo Lanfranchi, referente provinciale di Avviso Pubblico, chiamati ad approfondire il tema della presenza della criminalità organizzata e delle sue ricadute sulle comunità locali.

L’iniziativa nasce dalla volontà di ampliare il dibattito pubblico sulla sicurezza e sulla legalità, andando oltre una lettura concentrata prevalentemente sui fenomeni di piccola criminalità e sulle questioni legate all’immigrazione. Secondo la riflessione proposta dagli organizzatori, infatti, la sicurezza deve essere considerata in una prospettiva più ampia, che tenga conto anche delle forme di illegalità meno evidenti, ma particolarmente insidiose.

È quella che viene definita “illegalità nascosta”: un fenomeno legato alla diffusione della criminalità organizzata, capace di sfruttare situazioni di debolezza e marginalità per penetrare nei diversi ambiti della società civile, compromettendone gli equilibri economici e sociali.

Le manifestazioni di questo fenomeno sono molteplici: dallo spaccio di droga al gioco d’azzardo, fino alle infiltrazioni nel mondo produttivo. Un problema che, pur avendo dimensioni nazionali e internazionali, trova nei territori il primo terreno di confronto. Proprio i Comuni e le comunità locali rappresentano infatti un presidio fondamentale non soltanto nel contrasto ai fenomeni criminali, ma soprattutto nelle attività di prevenzione.

Da qui l’importanza di riconoscere e denunciare le forme di illegalità meno visibili, investendo al tempo stesso nell’educazione alla legalità, in particolare tra le giovani generazioni. Un lavoro che, secondo Rete per il Futuro, non può essere lasciato sulle spalle dei singoli territori: Comuni e realtà locali devono poter costruire collaborazioni e iniziative condivise per promuovere la cultura delle regole.

L’appuntamento di Valmadrera rappresenta il terzo e ultimo incontro della stagione di iniziative organizzate dall’associazione. Il percorso era iniziato nel 2025 con un approfondimento dedicato ad ambiente ed energia, per proseguire nel 2026 con il tema della casa e delle problematiche sociali. La nuova serata sulla legalità si inserisce dunque in un programma che punta a riportare al centro questioni di interesse collettivo, affrontandole attraverso il confronto e la collaborazione tra soggetti del territorio.

L’obiettivo è richiamare l’attenzione sulla centralità della cultura del diritto nella vita delle comunità locali e sulla necessità di fare rete per prevenire e contrastare fenomeni che, proprio perché spesso poco visibili, rischiano di radicarsi nel tessuto sociale ed economico.