Dalla Regione 250 mila euro per sostenere sagre e fiere tradizionali

Al via da lunedì il bando regionale

Fino a 20 mila euro per valorizzare sagre, fiere e tradizioni che rappresentano l’identità dei territori lombardi

LECCO – Regione Lombardia conferma il proprio impegno a favore delle tradizioni popolari e delle comunità locali con il nuovo bando dedicato alle Sagre e Fiere Tradizionali della Lombardia, che mette a disposizione 250 mila euro per sostenere eventi e manifestazioni capaci di valorizzare la storia, la cultura e le peculiarità dei territori lombardi.

“Si tratta di una misura sostenuta dalla Giunta regionale guidata dal presidente Attilio Fontana – dichiara il Sottosegretario alla Presidenza di Regione Lombardia e Consigliere regionale della Lega, Mauro Piazza –. Il finanziamento è stato reso possibile grazie a un Ordine del Giorno della Lega approvato con il Bilancio di previsione regionale, con l’obiettivo di valorizzare l’identità lombarda e le tradizioni che caratterizzano i nostri territori. Le sagre e le fiere tradizionali rappresentano molto più di semplici eventi: sono occasioni di incontro, strumenti di promozione delle eccellenze locali e momenti fondamentali per mantenere vive le nostre radici e la nostra identità”.

Il bando è rivolto ai soggetti privati senza scopo di lucro e prevede contributi fino a 20 mila euro per le iniziative ritenute di maggiore qualità e rilevanza regionale. Saranno premiati i progetti in grado di valorizzare il patrimonio culturale, storico, artigianale, enogastronomico, linguistico, musicale e artistico della Lombardia, favorendo al contempo la partecipazione dei cittadini, il coinvolgimento delle nuove generazioni e la promozione delle filiere territoriali.

“Investire nelle sagre e nelle fiere significa investire nella Lombardia autentica, quella dei borghi, delle tradizioni popolari, delle piazze vissute e delle eccellenze che rendono unico il nostro territorio. È una scelta che riconosce il valore del volontariato, dell’associazionismo e di tutte quelle realtà che ogni anno contribuiscono a mantenere vive le nostre comunità”.

Particolare attenzione sarà riservata ai progetti realizzati in collaborazione con enti locali, associazioni e realtà del territorio, nonché alle iniziative capaci di utilizzare strumenti innovativi di comunicazione e promozione, valorizzando anche i dialetti e le espressioni della tradizione popolare lombarda.

“Per il territorio lecchese questa misura rappresenta un’opportunità importante – sottolinea Piazza –. Le numerose sagre e fiere che animano ogni anno la provincia di Lecco costituiscono un patrimonio prezioso sotto il profilo culturale, sociale ed economico. Queste manifestazioni richiamano visitatori, generano un importante indotto per le attività locali e contribuiscono a promuovere l’immagine del nostro territorio ben oltre i confini provinciali.”

Le domande di partecipazione potranno essere presentate dal 22 giugno 2026 alle ore 10.00 fino al 19 luglio 2026 alle ore 12.00, secondo le modalità previste dal bando regionale.

“Regione Lombardia – conclude Piazza – continua a essere al fianco delle associazioni, dei volontari e degli organizzatori che, con passione e dedizione, mantengono vive le nostre tradizioni. Sostenere queste realtà significa rafforzare il senso di appartenenza delle comunità e tramandare alle future generazioni il patrimonio culturale e identitario che caratterizza la Lombardia.”