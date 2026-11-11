Dalla regione 75mila euro per il servizio disturbi alimentari e 15-24 dell’Asst di Lecco

“Mi ero impegnato a portare un contributo concreto per il mantenimento dell’attività sul territorio”

Il consigliere regionale Fragomeli (PD) soddisfatto per l’approvazione del suo emendamento e lo stanziamento delle risorse

LECCO – “Dopo l’approvazione del mio emendamento all’assestamento di bilancio di luglio, Regione Lombardia ha deliberato l’assegnazione dei 75mila euro che avevo chiesto per il sostegno e il potenziamento dell’equipe per i disturbi della nutrizione e dell’alimentazione, per l’autismo e per il servizio 15-24 dell’Asst di Lecco. Adesso, si potrà garantire prioritariamente un aiuto a questi servizi nell’assunzione di professionisti”, lo comunica Gian Mario Fragomeli, consigliere regionale del Pd, dopo l’approvazione della delibera di Giunta che stanzia le risorse chieste dal dem dentro la manovra finanziaria.

“Mi ero impegnato a portare un contributo concreto per il mantenimento dell’attività sul territorio in capo all’Azienda sanitaria di Lecco, in particolare negli ultimi mesi dell’anno, poiché il disagio giovanile che si sta esprimendo anche nella nostra provincia, ha indotto i sindaci a chiedere un aiuto, in quanto i comuni non hanno sufficienti risorse per accollarsi i costi di questo tipo di interventi”, ricorda il consigliere Pd.

“Non solo: è fisiologico che nell’ultimo quadrimestre dell’anno le risorse dell’Asst da dedicare ai servizi sulle fragilità giovanili emergenti siano anche meno. Per questo era importante incrementare i fondi da destinare ai nostri ragazzi quando sono in una situazione di sofferenza”, conclude Fragomeli.