Dallo striscione di Emergency alla sicurezza: i principali temi affrontati in Consiglio Comunale

L’opposizione incalza la Giunta su “R1PUD1A”, sicurezza e Pride; l’Amministrazione rivendica le prime scelte del mandato

Dai trasporti alla raccolta dei rifiuti, fino a Villa Gomes e Bione: la Giunta fa il punto sui principali interventi in programma

LECCO – Dalla rimozione dello striscione di Emergency dedicato alla campagna “R1PUD1A“, passando per sicurezza, trasporto pubblico, Pride e raccolta dei rifiuti. Sono stati numerosi i temi affrontati durante le domande di attualità del Consiglio Comunale di oggi, lunedì 27 luglio, con la minoranza che ha incalzato la Giunta sui principali dossier cittadini e l’Amministrazione chiamata a fare il punto sulle prime iniziative avviate.

Tra gli argomenti che hanno acceso maggiormente il confronto c’è stata la rimozione dello striscione di Emergency collocato dalla Giunta precedente sulla facciata di Palazzo Bovara, nell’ambito della campagna che richiama l’articolo 11 della Costituzione. Il consigliere Emanuele Manzoni (Alleanza Verdi Sinistra) ha chiesto se il Comune intenda confermare l’adesione all’iniziativa e se vi sia stato un confronto con l’associazione prima della rimozione. “Se venisse rimosso definitivamente, quali sono le ragioni? Ci sono stati atti ufficiali oltre alla rimozione dello striscione? E se l’Amministrazione volesse continuare ad aderire, si potrebbe valutare di esporlo in altri palazzi?”, ha domandato.

Il sindaco Filippo Boscagli ha ribadito la posizione della Giunta: “La nostra intenzione è non usare le facciate istituzionali per esposizioni di alcun tipo, fatta eccezione per periodi brevi. Riteniamo che le quattro bandiere – Città di Lecco, Regione Lombardia, Italia ed Europa – rappresentino al meglio la comunità e i valori costituzionali”. E ha aggiunto: “Non c’è alcuna volontà di andare contro il messaggio espresso da ‘Ripudia‘. Io ci terrei che questa Amministrazione venisse giudicata dalle opere e non con processi alle intenzioni”. Il primo cittadino ha inoltre ricordato che sui temi della pace “ci saranno altre iniziative”, annunciando un incontro con il Tavolo della Pace e assicurando che, pur essendo trascorso poco più di un mese dall’insediamento, “i progetti ci sono, ma ci vuole tempo”.

La replica non ha soddisfatto Manzoni, che ha ribadito come la domanda riguardasse soprattutto la posizione formale del Comune nei confronti della campagna: “Revocherete o no l’adesione? E, se sì, quali sono le ragioni?”. Sulla stessa linea Fausto Crimella (Partito Democratico), secondo cui “se è mancata una comunicazione con Emergency prima di togliere lo striscione, ritengo che sia scorretto rispetto a ciò che l’Amministrazione dice di ritenere importante: il dialogo”.

Ampio spazio è stato dedicato anche al tema della sicurezza. La consigliera Simona Piazza (Partito Democratico) ha ricordato i numerosi episodi di violenza registrati nelle ultime settimane: “In circa un mese e mezzo si sono verificate dieci risse. Cosa avete intenzione di fare? Che cosa avete messo in campo su un tema che in campagna elettorale avevate indicato come prioritario? Che risposta volete dare ai cittadini?”.

L’assessore alla Polizia locale Marco Caterisano ha invitato a non attendersi soluzioni immediate. “Stiamo amministrando da poco una situazione per certi aspetti non semplice. Conosciamo il problema e non lo vogliamo sottovalutare”. Tra gli strumenti già utilizzati ha ricordato gli ordini di allontanamento di 48 ore, che possono portare al Daspo urbano disposto dal Questore: “È uno strumento valido per iniziare ad arginare alcuni fenomeni”. L’assessore ha inoltre annunciato che l’Amministrazione sta valutando “la possibilità di incrementare l’organico della Polizia locale“. Nella replica, però, Piazza ha osservato: “Avete ereditato una situazione difficile, ma non vorrei che la sicurezza rimanesse uno slogan e non la capacità di fare azioni concrete come avevate promesso”.

Il confronto si è poi spostato sul trasporto pubblico cittadino. Piazza ha criticato la riduzione delle corse in via Quarto, nel rione di Rancio, e il ricorso al bus a chiamata: “Non ci sono corse che arrivano in via Quarto. Linee Lecco ha pensato a un servizio a chiamata solo il martedì e il giovedì, per un massimo di quattro chiamate. Credo che non sia accettabile. Voglio chiedere se questa sia una politica dell’Amministrazione”.

L’assessore alla Mobilità Stefano Parolari ha spiegato di essere intervenuto personalmente sulla vicenda: “Da lecchese non potevo non intervenire sugli orari dei bus”. Dopo il confronto con Linee Lecco, ha riferito, “la società ci ha comunicato che torneremo ad avere l’orario estivo su via Quarto, esclusa la domenica“, mentre il servizio a chiamata “sembrava risolvere il problema per le allora otto settimane residue dell’estate”. Sul fronte della sicurezza a bordo dei mezzi pubblici ha aggiunto: “Ho chiesto che vengano riportati al Comune di Lecco tutti gli episodi di violenza causati sui mezzi pubblici. C’è un problema di sicurezza di chi guida e anche della percezione di sicurezza di chi prende il bus. Abbiamo bisogno dei dati per capire se sia necessario intervenire”.

Durante la seduta si è parlato anche della mancata partecipazione dell’Amministrazione al Lecco Pride. La consigliera Elena Lo Monte (Partito Democratico) ha chiesto “quali motivazioni istituzionali o personali abbiano impedito la presenza del sindaco o almeno la trasmissione di un messaggio ufficiale” e con quali tempi l’Amministrazione intenda confrontarsi con gli organizzatori.

Boscagli ha spiegato come in quel momento l’Amministrazione fosse monopersonale, non essendo ancora stata eletta la Giunta, aggiungendo di aver scelto liberamente di non partecipare. “Garantisco che incontrerò gli organizzatori. Ad oggi non è stato possibile, ma questo incontro avverrà. Non ci sono preclusioni al dialogo su alcun tema che riguarda la città, Pride compreso”.

Tra gli altri temi affrontati anche la gestione degli interrati per la raccolta dei rifiuti e il problema delle alghe sul lungolago. L’assessore all’Ambiente Simone Brigatti ha annunciato che “questa settimana è previsto un incontro con Silea per far partire l’utilizzo degli interrati del centro per le utenze non domestiche e per la raccolta della plastica“. L’obiettivo, ha spiegato, è “ridurre la presenza dei sacchi nel centro cittadino”. Parallelamente il Comune sta valutando sperimentazioni in alcuni quartieri e approfondendo il tema dell’utilizzo delle telecamere installate negli impianti. Quanto alle alghe, Brigatti ha ricordato che gli interventi competono ad Autorità di Bacino e Provincia: “Gli interventi di sfalcio hanno interessato Garlate e Pescate e arriveranno anche a Rivabella, ma il problema riguarda diverse zone della città e dobbiamo lavorare fin d’ora per capire come intervenire”.

Spazio infine alla riqualificazione del parco di Villa Gomes e alla gestione del centro sportivo del Bione. Rispondendo alle richieste della consigliera Maria Sacchi (Partito Democratico), l’assessora allo sport e al patrimonio Lorella Cesana ha spiegato che, per quanto riguarda l’area giochi prevista dalla delibera di Giunta del 28 maggio, l’Amministrazione ha deciso di rivedere il progetto prima di definire come procedere. Quanto alla riqualificazione complessiva del parco, ha precisato che mancano circa 260 mila euro: “Valuteremo il progetto ed eventualmente come finanziarlo”. Quanto al Bione, oggetto di una richiesta di chiarimenti sul futuro della gestione in vista della scadenza dell’attuale contratto, Cesana ha assicurato che “è interesse dell’Amministrazione continuare l’attività del centro” e che gli uffici sono già al lavoro per individuare la soluzione gestionale più adeguata.