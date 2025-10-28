Debora Massari nuova assessora al Turismo, Marketing territoriale e Moda di Regione Lombardia

Debora Massari, imprenditrice bresciana con una lunga esperienza nel settore dell’innovazione e del marketing, entra nella Giunta di Regione Lombardia

Presentata a Palazzo Lombardia dal presidente Fontana: “La attende un’esperienza avvincente”

MILANO – La Giunta di Regione Lombardia accoglie un nuovo membro: Debora Massari è la nuova assessora al Turismo, Marketing territoriale e Moda. L’annuncio ufficiale è stato dato a Palazzo Lombardia, durante una conferenza stampa alla presenza del presidente Attilio Fontana e dell’assessore Romano La Russa, capo delegazione in Giunta di Fratelli d’Italia.

Originaria di Brescia, laureata in Scienze e Tecnologie Alimentari, Debora Massari è un’imprenditrice dinamica, con una solida esperienza nella creazione e gestione di startup innovative e un forte background in marketing e sviluppo del business. Ha contribuito in modo determinante alla crescita e all’affermazione dell’impresa di famiglia, portando innovazione e visione strategica.

Appassionata di sport – in particolare di tennis – e attiva nel volontariato e nelle attività di beneficenza, Massari rappresenta un profilo giovane e contemporaneo che unisce competenze imprenditoriali e sensibilità sociale.

“Sono onorata ed emozionata di entrare e far parte di questa squadra – ha dichiarato la neoassessora -. Ringrazio il presidente Fontana e Barbara Mazzali che mi ha preceduto in questo ruolo. Alla base del mio impegno ci sarà un dialogo costante con chi vive il territorio coltivando progetti ed elaborando idee. Tutto ciò avverrà con grande senso istituzionale nel rispetto dei cittadini lombardi”.

Il presidente Attilio Fontana ha accolto la nuova assessora così: “Le auguro buon lavoro. La sfida che si appresta a intraprendere non è solo importante, ma avvincente. Turismo, moda e marketing territoriale sono tutte materie fondamentali per affermare ulteriormente la centralità della Lombardia a livello nazionale e internazionale”.