“Dialoghi Azzurri”, l’evento di Forza Italia al Griso di Malgrate

I temi trattati saranno Sport, Imprenditoria Femminile e Benessere psicologico

“L’ascolto attivo è la base di una buona politica”

MALGRATE – Dopo il primo appuntamento di “Dialoghi Azzurri“, l’evento di confronto organizzato da Forza Italia, tenutosi nell’ottobre 2024 a Nibionno, a breve si terrà la seconda edizione con l’obiettivo di affrontare temi importanti nell’ambito di un gradevole contesto di convivialità. L’evento si terrà l’11 maggio alle 12.00 presso l’hotel Griso a Malgrate, ove sarà possibile partecipare assaporando un menù completo al costo di 25 euro. Per questioni organizzative chiediamo la prenotazione obbligatoria allo 331 1333612 entro il 5 maggio. L’evento sarà domenica 11 maggio, dalle ore 12.00.

“Questa edizione presenta una novità: alcuni degli interventi saranno infatti ‘video-trasmessi'” – spiega Francesca Maggi responsabile del dipartimento “Turismo e Eventi” oltre che referente con Marco Formenti dell’oggionese per Forza Italia – “questa modalità permette infatti di coinvolgere e raccogliere il contributo di un maggior numero di persone, anche quelle non abituate “a fare politica”, che però sono esperte in vari ambiti di interesse, anche molto particolari e la cui voce è importante e va ascoltata”.

I temi trattati nelle conferenze saranno lo Sport, in particolare l’equitazione, insieme a Laura Villa (Istruttrice e Presidente de Roggia Ranch ASD); l’Imprenditoria femminile, con una particolare attenzione alla necessità delle strutture per sviluppare il turismo sul nostro territorio, insieme a Martina Longhi (Hotel Griso Collection); il Benessere psicologico e mentale, in compagnia della psicologa Tatiana Adamo, che si occupa di progetti scolastici per i Neet e offre supporto psicologico agli adolescenti e ai giovani adulti. Sarà proprio la Dottoressa Adamo, dal vivo, a chiudere i lavori, trovando il filo conduttore con il benessere mentale, che riguarda tutti noi, aiutandoci a capire meglio come tutto sia “collegato”.

“Abbiamo scelto ancora una volta – dicono gli organizzatori dell’evento – di partire dall’ascolto attivo, ovvero quello che per noi è la base per una buona politica: le fondamenta su cui costruire un futuro migliore. Ringraziamo fin da ora le speakers, che hanno scelto di condividere le proprie esperienze e conoscenze con noi e con tutti coloro che parteciperanno all’evento. Siamo partiti dai temi che volevamo affrontare, e poi abbiamo trovato relatori davvero all’altezza e questo ci rende orgogliosi: persone brillanti nel loro campo e grandi professioniste. Ringraziamo la proprietà del Griso – concludono Maggi e Formenti – per averci ancora una volta dimostrato la sua disponibilità e professionalità nello studio di un menù ad-hoc.”

E’ richiesta la prenotazione obbligatoria entro il 5 maggio al seguente numero telefonico: 331 1333612.