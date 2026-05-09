Dialogo per una Lecco sicura: Masic e Gualzetti all’incontro il 15 maggio di Orizzonte per Lecco

La serata si terrà venerdì 15 maggio a Lecco Hostel

Al centro del confronto sicurezza urbana, prevenzione e rapporto tra istituzioni e comunità

LECCO – Sicurezza urbana, prevenzione e rapporto tra istituzioni e comunità cittadina al centro dell’incontro pubblico “Dialogo per una Lecco sicura”, promosso da Orizzonte per Lecco per venerdì 15 maggio alle 21 al Lecco Hostel.

Ad aprire la serata il saluto iniziale del candidato sindaco Mauro Fumagalli.

A seguire Mauro Masic, candidato di Orizzonte per Lecco, e Luciano Gualzetti, Presidente Opera Cardinal Ferrari, si confronteranno per approfondire le sfide legate alla sicurezza nella città di Lecco.

Anche Marco Belladitta, candidato di Orizzonte per Lecco, racconterà la propria esperienza nel settore dell’accoglienza. L’incontro sarà moderato dalla giornalista Sara Ardagna.

È inoltre prevista la partecipazione dell’onorevole Fabrizio Benzoni, che ha visitato il carcere di Lecco e buona parte delle carceri italiane e porterà il proprio contributo al dibattito sui temi della sicurezza, della coesione sociale e del ruolo delle istituzioni.

L’iniziativa nasce con l’obiettivo di promuovere un confronto aperto e concreto sulle esigenze della città, valorizzando il dialogo tra amministratori, associazioni, operatori sociali e cittadini.

“La sicurezza – sottolinea Mauro Fumagalli – non riguarda soltanto il controllo del territorio, ma anche la capacità di costruire comunità, relazioni e presenza delle istituzioni nei quartieri. Vogliamo offrire un’occasione di ascolto e proposta per una Lecco più sicura e più vicina alle persone”.

L’ingresso è libero fino a esaurimento posti.