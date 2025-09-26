Dolzago aderisce alla staffetta di scioperi della fame per Gaza

“Un segno concreto di solidarietà”

DOLZAGO – L’Amministrazione comunale di Dolzago annuncia la propria adesione all’iniziativa “Oggi digiuno per Gaza – #leccohafamedipace”. Il 26 settembre è il turno di Dolzago, in questa staffetta di scioperi della fame che percorrerà la Provincia di Lecco fino a quando non ci sarà un definitivo cessate il fuoco sul territorio palestinese.

“Con questo gesto simbolico, l’Amministrazione intende esprimere vicinanza alle popolazioni colpite dal conflitto e ribadire l’importanza del valore universale della pace. L’adesione rappresenta un segno concreto di solidarietà e un invito alla cittadinanza a riflettere sulla necessità di costruire ponti di dialogo e di cooperazione” spiega il sindaco Lanfranchi.

“L’Amministrazione invita cittadini, associazioni e realtà del territorio a partecipare e a sentirsi parte di questo momento collettivo, affinché la voce della pace possa farsi sentire con forza”.