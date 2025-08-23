Dolzago. Si dimette il vicesindaco Baiu, cambiamenti in Giunta e maggioranza

Baiu continuerà a svolgere il ruolo di consigliere di maggioranza

Pala e Corti rispettivamente nuovi vicesindaco e assessore

DOLZAGO – Simone Baiu ha rassegnato le proprie dimissioni come assessore e vicesindaco di Dolzago per sopraggiunti impegni lavorativi. Pur lasciando i ruoli ricoperti in Giunta, Baiu continuerà a svolgere la propria attività come consigliere di maggioranza, garantendo sostegno e presenza costante nell’attività amministrativa.

Il sindaco Paolo Lanfranchi, a nome dell’intera Amministrazione, ha rivolto un sentito ringraziamento a Baiu per l’impegno, la disponibilità e il lavoro svolto con dedizione durante il primo anno di mandato, sottolineandone il contributo umano e politico. Accogliendo le dimissioni, il primo cittadino ha provveduto a riorganizzare la Giunta e le deleghe. In particolare, Alessandro Corti entra a far parte della giunta con il ruolo di assessore con l’attuale delega, mentre Gabriella Pala, già assessore, assume anche la carica di vicesindaco.

Le competenze fino a oggi in carico a Baiu sono state affidate alle consigliere di maggioranza Chiara Airoldi – “Istruzione” e Margherita Elgani – “Servizi alla persona e alla famiglia”, mentre a Baiu viene assegnata la delega alla Sicurezza, in precedenza detenuta da Luca De Capitani. Contestualmente, la guida del gruppo consiliare di maggioranza Impegno Comune per Dolzago passa a Stefano Mapelli, che subentra a Corti nel ruolo di capogruppo.

Il sindaco sottolinea come questa riorganizzazione, resa necessaria da esigenze personali dei componenti della maggioranza, sia stata gestita in tempi rapidi e con spirito di collaborazione, così da garantire la continuità e l’efficacia dell’azione amministrativa: “I cambiamenti permettono di affrontare con rinnovata energia le necessità del paese, confermando l’unità e la compattezza della maggioranza, che resta determinata a proseguire con responsabilità e impegno il lavoro avviato a servizio della comunità”.