Doppia corsia sul Quarto Ponte, Lega e Fratelli d’Italia: “Ha prevalso il buonsenso”

Il Segretario Cittadino della Lega Emanuele Mauri e il Consigliere Regionale FdI Giacomo Zamperini intervengono sul tema

“Adeguamento a due corsie da sempre al centro delle nostre richieste”

LECCO – Lega e Fratelli d’Italia esprimono soddisfazione per l’avanzamento dell’iter per realizzare il doppio senso di marcia sul Quarto Ponte. L’incontro in Regione, in cui Anas illustrerà agli enti interessati le proposte progettuali, è stato fissato il prossimo 7 ottobre.

“Esprimiamo soddisfazione, come segretaria cittadina della Lega, per un passo avanti verso la realizzazione del doppio senso di marcia sul quarto ponte. Una richiesta, quella di un potenziamento della viabilità in direzione sud, che Regione Lombardia sosteneva già dal 2019 – ha commentato Emanuele Mauri a nome della Segreteria Cittadina della Lega – bene che si sia tenuto conto delle indicazioni della Provincia di Lecco, volte ad evitare prevaricazioni territoriali che potessero danneggiare la viabilità di Pescate e dei comuni limitrofi”.

“Soddisfatti, infine, che si sia fatta chiarezza sull’impossibilità di una soluzione a costo zero, escludendo la possibilità di realizzare la corsia in direzione sud negli stessi tempi di realizzazione degli attuali lavori in corso. Il doppio senso di marcia, come sempre si è detto nonostante i continui cambi di posizione del Comune di Lecco, prima sostenitore della ciclabile e poi del traffico su gomma, è un obiettivo possibile solo attraverso un iter non immediato, non facile e che necessità molte risorse economiche: inutile vendere chiacchiere ai cittadini. Detto questo, come sempre, la Lega con i suoi esponenti e su tutti Claudia Terzi e Mauro Piazza, si metteranno al lavoro con il MIT guidato dal nostro ministro Matteo Salvini e con l’Anas per far sì che anche quest’opera, dopo le tante avviate, possa essere inserita nel contratto di programma e iniziare il suo iter progettuale e realizzativo. Grazie alla Lega e a Salvini il territorio avrà le risposte che aspettava” ha concluso.

“L’adeguamento a due corsie, una in entrata ed una in uscita, del Quarto ponte di Lecco è stata da sempre una nostra richiesta al centro dell’agenda politica di Fratelli d’Italia”. Così commenta il Consigliere Regionale lecchese di Fratelli d’Italia, Giacomo Zamperini. “Sembrerebbe che, finalmente, abbia prevalso il buonsenso – prosegue Zamperini –, per questo non posso che esprimere soddisfazione per la presentazione del nuovo progetto. Visto l’impegno sul tema profuso da Fratelli d’Italia, che per prima ha suggerito questa soluzione ad ogni livello istituzionale, ci aspettiamo un coinvolgimento politico il più ampio possibile, a seguito dell’incontro in programma per il 7 ottobre. Dobbiamo continuare a lavorare insieme, e senza individualismi, con l’obiettivo di reperire le risorse economiche necessarie alla realizzazione definitiva dell’opera con il doppio senso di marcia. Solo così, il ponte Manzoni riuscirà a rispondere alle esigenze viabilistiche del tessuto urbano, aiutando a superare una fragilità viabilistica sempre più evidente per il nostro territorio”.