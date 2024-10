Dure critiche del centrodestra all’assessore Durante: “Mandato inconsistente”

Dopo il consiglio comunale di lunedì i gruppi di minoranza di centrodestra contro l’assessore Durante

“L’abbandono dell’aula è stata una contestazione all’inconsistenza del suo mandato”

LECCO – Dura replica della minoranza all’assessore Alessandra Durante dopo quanto avvenuto lunedì sera in Consiglio Comunale (leggi qui). In quell’occasione, durante la discussione del punto 5 relativo alla modifica dell’articolo 20 (partecipazione all’amministrazione locale, ndr) dello Statuto Comunale, il centrodestra lecchese aveva lasciato l’aula senza votare, contribuendo di fatto alla ‘bocciatura’ del provvedimento che per passare aveva bisogno dei voti di 2/3 della maggioranza (sindaco incluso).

“È di tutta evidenza a chiunque abbia una elementare competenza politica, che l’abbandono dell’aula è una palese contestazione all’inconsistenza del mandato dell’Assessore, la cui presenza in Consiglio Comunale e in Commissione, unici veri luoghi istituzionali della Città, è assolutamente nulla” scrivono in una nota congiunta gli esponenti dei gruppi centrodestra, Lecco Merita di + e Lecco Ideale, Fratelli d’Italia e Lega.

” “Politiche per bambini, giovani, famiglie” in una città in piena emergenza educativa dove anche le zone dedicate a famiglie e bambini spesso sono in mano a bande e microcrimanalità (vedi Parco Kennedy), “Comunicazione e rapporti con i cittadini” in una Lecco che mai ha sentito così lontana l’amministrazione come in questi anni, “Evoluzione digitale” dove avere servizi online dall’anagrafe all’edilizia è una vera impresa. Queste sono le deleghe della nostra Assessore sui quali ogni cittadino può dare un giudizio. Dietro a uno scenografico “baby book crossing” c’è l’aumento dell’Irpef che colpisce tutti i nuclei famigliari, dietro al diario scolastico regalato c’è la dissennata gestione dei buoni mensa – continuano le minoranze – Invece che lamentarsi sui social, passare il tempo a postare storie in modo ossessivo (relative alla sola ricostruzione faziosissima della serata di lunedì ne abbiamo contate 9 nelle ultime 24 ore), l’Assessore Durante dovrebbe magari dare un senso alle proprie deleghe e al proprio stipendio uscendo dal ruolo di influencer ed entrando in quello di politico. Ruolo nel quale ad oggi è totalmente inadeguata, per lo meno per chi si fosse anche solo accorto che quel ruolo ce l’ha”.

“Questo assessorato sintetizza il mandato della Giunta Gattinoni, dei narcisisti che si accaniscono online cercando ovunque nemici per non vedere la propria incapacità” concludono.