Elezioni 2020. Lecco Ideale, la civica di Peppino Ciresa sindaco si presenta

Ciresa: “E’ grazie al supporto dei giovani che ho deciso di ributtarmi nella mischia”

Antonio Rossi, capolista: “E’ la prima volta che mi candido a Lecco. L’ho fatto perché ritengo che Peppino sia la persona giusta”

LECCO – “E’ grazie al supporto dei giovani che ho deciso di ributtarmi nella mischia e di accettare la candidatura a sindaco. Dicono che siamo la coalizione più vecchia, ma non è vero. Quella di centro destra, a conti fatti, è la più giovane, e io ben volentieri ho accettato di mettere a disposizione la mie esperienze professionali e di vita per il bene della città”.

Peppinio Ciresa è sorridente ed entusiasta alla presentazione della sua lista civica: “Lecco Ideale per Peppino Ciresa Sindaco”, che si è presentata nel tardo pomeriggio di oggi, venerdì, nella centralissima piazza XX Settembre scegliendo il bar Frigerio come location.

“Siamo riusciti a smussare tutti gli spigoli all’interno alla coalizione di centro destra – ha proseguito Ciresa – Oggi possiamo dire di essere uniti. Tutti insieme compatti riusciremo a vincere e a portare di nuovo Lecco sulla vetta che merita”.

Negoziante, titolare dello storico panificio di via Capodistria, tra i fondatori e presidente dell’associazione sportiva Aurora San Francesco, consigliere comunale e assessore al Commercio nella seconda giunta dell’ex sindaco Lorenzo Bodega, per dieci anni alla guida della Confcommercio di Lecco, nonché alpinista e già presidente del CAI Lecco, Ciresa è intenzionato a fari diventare Lecco “la capitale dell’alpinismo”. “Su questo brand rilanceremo la città a livello turistico e non solo”.

Poi ha ringraziato la sua famiglia: “Inizialmente aleggiava un po’ di scetticismo per la mia scelta. Oggi, mi sostengono, anche se – ironizza – si lamentano perché mi vedono poco a casa”.

A coordinare la lista “Lecco Ideale” è Fabrizio Arrigoni già presidente dell’Aurora San Francesco: “Ho deciso di accompagnare Peppino in questo percorso perché mi legano a lui una stima profonda e una grande amicizia. Ho condiviso con Peppino valori ed esperienze quindi sono convinto che faremo bene per una Lecco ideale insieme”.

Quindi, la parola è passata al capolista: Antonio Rossi, campione olimpico e mondiale nel kayak, nonché attuale sottosegretario ai Grandi eventi sportivi di Regione Lombardia dove ha già ricoperto l’incarico assessore allo Sport. “E’ la prima volta che mi candido a Lecco – ha esordito Rossi – L’ho fatto perché ritengo che Peppino sia la persona giusta. Una persona d’esperienza, saggia e con la capacità di saper tessere rapporti con tutti riuscendo ad riunire il centrodestra. E oggi, grazie a lui, siamo una squadra compatta”.

Quindi Rossi ha ricordato alcuni punti del programma che prevede interventi a sostegno delle aziende, aiuti alle famiglie e a chi lavora nel sociale “in particolar modo – ha sottolineato – in questo momento difficile a causa dell’emergenza sanitaria”.

“Prevediamo di interfacciarci con Trenord affinché venga realizzata una fermata alla Piccola, area che verrà riqualificata – ha proseguito Rossi – Sposteremo il mercato in centro, valorizzeremo li territorio prestando molta attenzione al decoro urbano, risistemeremo il lungolago e realizzeremo un punto di attracco per le barche alla Malpensata”.

Rossi ha poi ricordato l’importanza di salire sul treno delle Olimpiadi Invernali del 2026: “Sono stati stanziati molti finanziamenti e molti altri ne arriveranno. Questa sarà un’occasione unica per poter realizzare alcune opere importanti per la città. Dalla Regione sono già arrivati 1 milione e 800 mila euro per la realizzazione del tratto di ciclopedonale Rivabella – Pescarenico e altri 2 milioni di euro per il centro Sportivo Bione che vogliamo venga risistemato subito”.

Rossi ha concluso ricordando: “Lecco, tra qualche giorno, avrebbe dovuto ospitare il giro d’Italia Under 23. L’attuale sindaco Virginio Brivio ha scelto di non farlo, ma ha detto di essere contento perché partirà da Barzio e passerà da Lecco sul lungolago. Se dal lungolago volgiamo lo sguardo dall’altra parte, verso Malgrate, siamo contenti nel vedere il nuovo lungolago… Ecco vorremmo che Lecco inizia ad essere una città contenta non per quello che fanno gli altri, ma per quello che fa Lecco”.

Spazio poi a Fabio Dadati, un ritorno per lui alla vita politica. Albergatore, presidente del Consorzio Albergatori Lecchesi e già assessore provinciale al Turismo e Coordinatore del Sistema Turistico del Lago di Como, oggi promotore e coordinatore del gruppo di lavoro composto da: Laura Sanvito (Tour Operator Lake Como Food Tours), Andrea Mauri (professionista e titolare di Lake Como Bike), Angelo Rusconi (musicologo e docente di storia della musica) e Marcello Mereu, manager delle produzioni televisive.

“Ho scelto di tornare in politica e di sostenere Peppino Ciresa perché è una persona concreta che ‘fa’. L’obbiettivo del nostro gruppo di lavoro è quello di creare opportunità di lavoro, far crescere le attività presenti, farne nascere di nuove, mettere a reddito le proprietà dei lecchesi, favorire il lavoro giovanile. Inoltre il programma turistico non può essere slegato da quello delle attività produttive, degli eventi sportivi e culturali. A noi interessa che gli eventi siano di stimolo alle persone perché vengano a Lecco e dormano almeno una notte”.

Numerosi gli ambiti su cui punterà il gruppo di lavoro guidato da Dadati: dallo sviluppo di un forte legame con Milano, al saper cogliere l’opportunità delle Olimpiadi 2026 e ancora mobilità, trasporti, spiagge, promozione turistica e soprattutto la realizzazione di distretto turistico lecchese. Su questo aspetto Dadati ha spiegato:” Il bacino non può essere solo della città di Lecco, ma deve comprendere un’area omogenea in cui costituire un Distretto Turistico di cui il Comune di Lecco sia promotore. Serve un distretto perché i brand internazionali Lago di Como e Milano hanno bisogno di far emergere le specificità dei diversi territori che richiedono azioni e programmi diversi perché sono rivolti a mercati diversi”.

A sostenere la candidatura di Peppino Ciresa è intervenuta anche la chef Cinzia Fumagalli, ormai volto televisivo in qualità di chef-giudice del programma televisivo ”La prova del cuoco”, cooking show in onda su Rai Uno.

A far parte della civica “Lecco Ideale per Peppino Ciresa Sindaco” sono: Antonio Rossi, Lorella Cesana, Filippo Boscagli, Viviana Marini, Fabrizio Arrigoni, Chiara Muzio, Guido Cassin, Sabrina Frigerio, Marzio Maccacaro, Nicoletta Conti, Dario Romeo, Francesca Colombo, Mauro Bolis, Giovanna Facilongo, Massimiliano Corti, Chiara Michetti, Mario Buizza, Caterina Busellu, Ezio Venturini, Vania Magenta, Giancarlo Invernizzi, Lucia Francesca Goretti, Roberto Bario, Stefania Fumagalli, Fausto Garattini, Martina Cassin, Luca Rossini, Sergio Castagna, Giuseppe Cavallaro.