Elezioni 2020. Verso il Ballottaggio. Mauro Gattinoni: “Si torna allo 0-0, tutto è possibile”

“Da domani andremo di nuovo ad incontrare le persone strada per strada”

Il candidato di Centro Sinistra nel primo turno si è fermato poco sotto il 42%. Il suo sfidante Peppino Ciresa (Centro Destra) ha superato il 48%

LECCO – Una giornata intensa per Mauro Gattinoni candidato sindaco a Lecco per il Centro Sinistra. Il suo sfidante, Peppino Ciresa (Centro Destra), nel corso degli scrutini che si sono aperti questa mattina, ha dondolato inizialmente tra il 50 e il 49 per cento, per poi scendere sotto il 49%. Gattinoni si è fermato poco sotto il 42% e ora per lui c’è una seconda chance, con il Ballottaggio del 4 e 5 Ottobre.

“Si apre una pagina nuova. Si torna allo 0-0 dove tutto è possibile – commenta il candidato di Centro Sinistra dopo essere giunto, a scrutini conclusi, nella sede della sua civica, Fattore Lecco, di via Dante – Ora i lecchesi saranno i veri responsabili, la loro libertà sarà quella di esprimere il sindaco migliore per la città”.

Quindi Gattinoni loda il lavoro svolto finora: “Insieme a tutte le liste abbiamo fatto un lavoro incredibile, sono state la vera anima di una proposta autentica per la città. Abbiamo cercato di interpretare l’anima della città e abbiamo dato speranza. Ora andremo strada per strada, già da domani mattina ad incontrare tutte le persone e a loro spigheremo perché fare un altro passo”.

Tra 15 giorni si torna di nuovo alle urne con la parola ai lecchesi per eleggere il nuovo sindaco della città.