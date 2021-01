Elezioni 2021. Saranno ventuno i comuni lecchesi al voto. I primi rumors sui candidati

Elezioni amministrative quest’anno in ventuno Comuni della provincia di Lecco

Tra i sindaci uscenti non mancheranno le ricandidature

LECCO – Dalla Brianza al Lago, sono venti i Comuni lecchesi dove quest’anno si svolgeranno le elezioni per scegliere i nuovi sindaci e le nuove amministrazioni comunali.

Chiamati alle urne i cittadini di Barzanò, Bellano, Brivio, Cernusco Lombardone, Cesana Brianza, Colico, Crandola Valsassina, Cremeno, Garlate, Galbiate, Montevecchia, Morterone, Nibionno, Olgiate Molgora, Olginate, Perledo, Pescate, Santa Maria Hoé, Sirtori, Varenna, Viganò.

Sulla data del voto ancora c’è grande incertezza per via dell’emergenza sanitaria e dalla tarda Primavera l’Election Day potrebbe essere rimandato di qualche mese. Presto anche per definire gli schieramenti, nel frattempo però non manca qualche conferma di ricandidatura da parte di alcuni sindaci uscenti che hanno già “sciolto le riserve”, altri ci stanno pensando…

LAGO

Bellano

Va verso la conclusione il mandato del sindaco Antonio Rusconi, alla guida della lista civica di centrodestra ‘Bellano Guarda Avanti!” che nel 2016 aveva vinto con il 39% dei voti contro gli sfidanti Sadro Cariboni di “Noi per Bellano” (34%) e Giuseppe Scaccabarozzi di “Bellano Bella” (26%). Al momento non è stata presa una decisione ma è probabile una ricandidatura dell’attuale primo cittadino.

Colico

Possibile ricandidatura anche per il sindaco di Colico, Monica Gilardi, che sta per concludere i cinque anni di amministrazione comunale. Si attende una decisione nelle prossime settimane. Gilardi nel 2016 aveva vinto con la lista “Noi per Colico” conquistando il 31% dei voti. Ben tre sfidanti si erano battuti con lei nella precedente corsa elettorale (Alfonso Curtoni, Enzo Venini e l’ex sindaco Raffaele Grega). Chissà se alle prossime elezioni ci sarà altrettanto fermento.

Perledo

“Mi ripresenterò sicuramente, non so ancora dire se da candidato sindaco o consigliere. Ne parleremo presto con il gruppo” fa sapere Ferdinando De Giambattista, sindaco di Perledo. Con la sua lista ‘De Giambattista’ aveva battuto l’avversario Fabio Festorazzi (‘Fronte per Perledo’) con il 59% dei voti.

Varenna

Nel 2021 anche nella ‘Perla del Lario’ si terranno le elezioni comunali. L’amministrazione uscente è guidata dal sindaco Mauro Manzoni di ‘Vivere Varenna’, al suo primo mandato, che nella passata tornata elettorale aveva battuto l’ex assessore Paolo Ferrara con il 58% delle preferenze. Si ricandiderà? “Cinquanta e cinquanta – ci dice – decideremo nelle prossime settimane”.

VALSASSINA

Crandola

“Ancora troppo presto per dire se mi ricandiderò, nelle prossime settimane faremo un passaggio con gli altri consiglieri per prendere una decisione tutti insieme”. Il sindaco di Crandola Valsassina Matteo Manzoni ha rimandato tutti i discorsi ai prossimi giorni, qualsiasi decisione verrà discussa all’interno del gruppo. Nel 2016 Manzoni aveva vinto con oltre il 65% delle preferenze contro Roberto Pozzi.

Cremeno

Ricandidatura tecnicamente possibile per il sindaco di Cremeno, Pier Luigi Invernizzi, che sta concludendo il suo secondo mandato alla guida del paese valsassinese. Eletto sindaco per la prima volta nel 2011, Invernizzi è stato rieletto nel 2016, con il 71% dei voti.

Morterone

Nel paese meno popoloso d’Italia, si va al voto quest’anno. Il sindaco Antonella Invernizzi sta concludendo il suo secondo mandato a Morterone. Non si esclude una sua nuova candidatura per il ‘tris’.

OLGINATESE

Olginate

E’ di metà novembre la notizia della ricandidatura del sindaco uscente Marco Passoni, che ha incassato il sostegno del Circolo PD di Olginate e Obiettivi in Comune 3.0. La squadra è al lavoro per creare un gruppo solido per pensare ai prossimi 5 anni di amministrazione: “Il progetto partirà da quanto fatto negli ultimi 5 anni, non nascondo che abbiamo già molte idee – ha detto il sindaco -. Al momento però stiamo lavorando per allargare la base delle forze che ci possono sostenere. Sicuramente potremo dire qualcosa di più preciso a febbraio”.

Sul fronte dell’attuale opposizione a parlare è il capogruppo Riccardo De Capitani: “E’ ancora troppo preso per fare nomi. E’ chiaro che il punto di partenza sarà il progetto ‘Olginate sì cambia’ (che alle scorse elezioni ha perso per una cinquantina di voti, ndr), ma abbiamo iniziato proprio in questi giorni le prime interlocuzioni per la costruzione di un gruppo forte”.

Pescate

Il colpo di scena, come lui stesso ci ha ci ha abituato in questi anni, arriva dal sindaco di Pescate Dante de Capitani: uno dei primi cittadini più popolari sul territorio, oggi al suo secondo mandato, sarebbe intenzionato a non ricandidarsi per il terzo, pur essendo possibile avendo Pescate una popolazione inferiore ai 3 mila residenti.

“Dopo dieci anni, vorrei lasciare spazio ad altri nel gruppo” spiega De Capitani. Riguardo all’opposizione, assente in consiglio da 4 anni dopo le dimissioni dell’intero gruppo, è lo stesso primo cittadino ad augurare al paese una lista concorrente.

“Spero vivamente ci sia una lista alternativa alla nostra, che sia da stimolo ad un sano e costruttivo dibattito – spiega De Capitani – al momento non vedo fermento da parte di altre correnti nella nostra cittadina, significa comunque che abbiamo governato bene in questi anni”.

Garlate

Ancora troppo presto anche a Garlate, dove il sindaco Giuseppe Conti potrebbe correre per il terzo mandato. Visto che il paese ha meno di 3.000 abitanti, infatti, non c’è il limite dei due mandati: “Al momento non c’è ancora niente di deciso. In questi giorni ci confronteremo all’interno del gruppo per capire cosa fare, verso la fine del mese è probabile che si saprà qualcosa di più”.

BRIANZA

Cesana Brianza

Si avvia verso il voto anche Cesana Brianza oggi amministrata dalla maggioranza retta dal sindaco Eugenio Alfonso Galli che nel 2016 con ‘Cesana 2.0’ aveva vinto con il 54% dei voti sullo sfidante Pier Giuseppe Castelnuovo della lista ‘Vivi Cesana’. Sembra incerta al momento una ricandidatura dell’attuale primo cittadino.

Galbiate

Non avrebbe dovuto essere nella lista dei comuni al voto quest’anno, ma la crisi politica a Galbiate ha costretto il sindaco Pier Giovanni Montanelli alle dimissioni lo scorso dicembre, ad un anno e mezzo dalle elezioni che aveva vinto con l’80% dei voti. Oggi il comune è retto dal commissario prefettizio fino al prossimo appuntamento alle urne. La partita è aperta. Il centrosinistra cercherà di ricomporre la frattura che si è aperta nell’amministrazione uscente. I Cinque Stelle hanno già fatto sapere che il loro progetto politico a Galbiate proseguirà. Da capire anche cosa farà il centrodestra che alle passate elezioni non aveva opposto liste al progetto “Agenda Galbiate”, di ampio respiro politico.

Nibionno

Dopo due mandato, il sindaco Claudio Usuelli non potrà ricandidarsi alla guida di Nibionno. Successori? “Ancora presto” ci dice. Il primo cittadino è anche presidente della Provincia di Lecco, incarico che dovrà lasciare alla scadenza del suo mandato da sindaco. In Primavera erano già previste le elezioni per il rinnovo del consiglio provinciale.

MERATESE

Brivio

Ha sciolto le riserve, dicendosi pronto ad affrontare, in caso di vittoria, altri 5 anni da sindaco Federico Airoldi, vincitore delle elezioni comunali nel 2016 con il gruppo Brivio Rinasce. Airoldi ha dichiarato di voler continuare “a operare con impegno nell’interesse della nostra comunità” ringraziando gli Assessori ed i consiglieri per la preziosa collaborazione e per il lavoro svolto e anche i cittadini per la collaborazione fornita. Ancora insondabili invece le intenzioni della minoranza guidate da Marco Scaccabarozzi.

Cernusco Lombardone

“Non resterò in squadra perché non voglio né influenzare né interferire. E’ stata un’esperienza positiva, di cui è grata ai cittadini”. A parlare è il sindaco Giovanna De Capitani al termine del suo secondo mandato da sindaco. Nell’ultima riunione dei capigruppo il primo cittadino ha detto di essere pronta a effettuare il passaggio di consegne, ritirandosi poi a vita privata. Al momento non si sa chi possa prendere il suo posto all’interno del gruppo di maggioranza Insieme per Cernusco. Nessuna novità di peso per ora sul fronte dei due gruppi di opposizione Identità e futuro per Cernusco, guidato da Gennaro Toto e Cernusco Bene Comune rappresentato in Consiglio da Salvatore Krassowski.

Montevecchia

Nessun bis. Così come annunciato già all’inizio del suo mandato, il sindaco uscente Franco Carminati non guiderà la lista dell’attuale maggioranza Montevecchia insieme. “Resterò nel gruppo, ma con un ruolo più defilato”. Il sindaco indica nella fine del mese di gennaio il termine per ufficializzare la presenza alle prossime elezioni del gruppo dell’attuale maggioranza con un nuovo candidato sindaco che non sarà l’attuale vice Edoardo Sala, pronto a restare in squadra e con un ruolo di punta, ma non quello di sindaco. Movimenti in corso anche nel centro destra con i rumors che danno per certa la candidatura di Ivan Pendeggia mentre c’è chi parla di una possibile terza lista capitanata da montevecchini doc.

Olgiate Molgora

Non ha ancora sciolto le riserve, anche se per molti la sua candidatura è praticamente scontata Giovanni Battista Bernocco, eletto sindaco con Olgiate Rinasce nel 2016. Il primo cittadino ha deciso di prendersi ancora qualche settimana per ragionare con la squadra circa il possibile bis, valutando come bilanciare ed equilibrare le forze tra nuovi ingressi e qualche uscita. “Non nascondo che mi piacerebbe poter portare avanti alcuni interventi, dalla nuova scuola media al nuovo centro. E’ una scelta che però devo ponderare bene perché riguarda i prossimi 5 anni della mia vita e di quella del paese”. Al lavoro per trovare un candidato sindaco anche il gruppo di opposizione Uniti per Olgiate, attualmente guidato da Pino Brambilla.

Santa Maria Hoè

Battagliero e pronto a confrontarsi con chiunque vorrà sfidarlo alle elezioni, il sindaco uscente Efrem Brambilla che già a settembre aveva comunicato con un post sui social l’intenzione di correre per il secondo mandato. “Come gruppo siamo al lavoro da tempo. Ci saranno delle uscite e dei nuovi ingressi, ma saremo sempre pronti a dare il massimo per il nostro paese”.

Nessun movimento ufficiale, almeno per ora, sul fronte della minoranza di Impegno per Santa Maria Hoè dove siedono, insieme a Mario Brambilla, gli ex sindaci Roberto Corbetta e Gilberto Tavola.

CASATESE

Barzanò

“Ci stiamo muovendo con l’obiettivo di allargare il gruppo, ma con l’emergenza Covid non è di certo facile”. A parlare è Giancarlo Aldeghi, sindaco uscente di Barzanò, impossibilitato a candidarsi nuovamente come sindaco essendo arrivato al termine del secondo mandato consecutivo. Bocche cucite, al momento, su possibili nuovi candidati, così come sulla presenza o meno dell’attuale primo cittadino nella lista che dovrebbe continuare a chiamarsi Impegno Civico. “Ci sarà qualche uscita e qualche nuovo ingresso. Stiamo lavorando: di certo il Covid complica un po’ tutto, rendendo più difficile avvicinare nuove persone”.

Sirtori

Non potrà più ricandidarsi perché al termine del terzo mandato il sindaco uscente Davide Maggioni, vittorioso nel 2016 con Insieme per Sirtori, unica lista a essersi presentata alla scorsa tornata elettorale. “Come gruppo abbiamo iniziato a confrontarci, anche se chiaramente l’emergenza Covid ha paralizzato un po’ tutto – precisa Maggioni – . Da parte mia l’intenzione è quella di continuare a far parte del gruppo qualora questo possa essere visto come un aiuto e un servizio alla comunità. So che la figura di un ex sindaco può essere ingombrante quindi andrà valutato insieme al futuro candidato”. Impossibile per ora saper se si stia muovendo qualcosa nello schieramento politico opposto, dopo il forfait alle elezioni di cinque anni fa.

Viganò

Mandato in scadenza anche per il sindaco di Viganò, Fabio Bertarini (Lista ‘Il sindaco di Tutti”) che nel 2016 aveva battuto la candidata della Lega, Maria Vittoria Sala, e Daniele Valtolina (“Per Viganò”) con il 48% dei voti.