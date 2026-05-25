Elezioni 2026. Boscagli verso il ballottaggio: “La città ha dimostrato che vuole cambiare”

“Un risultato straordinario, inimmaginabile anche solo qualche mese fa – ha commentato Boscagli –. È stato il frutto di una campagna intensissima in cui abbiamo incontrato migliaia di cittadini. Andremo al ballottaggio, ma siamo stati a un passo dalla vittoria”.

Nel suo intervento il candidato del centrodestra ha voluto innanzitutto ringraziare gli elettori: “La prima cosa che voglio dire è un grazie enorme ai cittadini che hanno voluto dimostrare che la città vuole cambiare”.

Boscagli ha quindi rilanciato i temi che intende portare al centro della campagna elettorale nelle prossime due settimane che accompagneranno il ballottaggio: “Ora iniziano due settimane di nuovo impegno, all’insegna dei temi che mi stanno a cuore, tra cui la sicurezza, i parcheggi, la competitività del nostro commercio. E guarderemo anche a coloro che hanno scelto di votare qualcun altro: noi vogliamo essere la forza di un cambiamento”.

Secondo il candidato, il risultato emerso dalle urne rappresenterebbe un segnale chiaro da parte della città: “Il voto ha dimostrato che in città c’è una grande maggioranza di persone che vogliono cambiare ciò che abbiamo vissuto in questi anni”.

Particolare soddisfazione è stata espressa anche per il risultato ottenuto dalla lista civica “Filippo Boscagli Sindaco di Lecco”, che ha raccolto un consenso significativo, superiore a quello di alcuni partiti nazionali della coalizione. “La civica è stata costruita per rappresentare tanti mondi della realtà civile e quotidiana di Lecco, tra cui associazionismo sportivo, volontariato, lavoro ed espressioni positive del Lecchese. Sono felice che questo abbia rappresentato un valore aggiunto e sia stato riconosciuto dai lecchesi”.

“Abbiamo percorso più e più volte i rioni della nostra città, siamo stati vicino ai cittadini – ha aggiunto Boscagli –. E continueremo ad esserci, per tornare al voto e cambiare definitivamente questa città. Vogliamo essere una risorsa per il futuro e i prossimi cinque anni di Lecco”.