Elezioni 2026. Candidati e liste di tutti i comuni lecchesi al voto

Elezioni in sette comuni della provincia di Lecco, capoluogo compreso

Tutti i nomi di candidati sindaci e consiglieri dei comuni che andranno al voto il 24 e 25 maggio 2026

LECCO – Ci si prepara al voto anche nel lecchese con i cittadini di sette Comuni della provincia chiamati al voto domenica 24 e lunedì 25 maggio. Si recheranno ai seggi per eleggere i nuovi sindaci i cittadini di: Lecco, Calco, Esino Lario, La Valletta Brianza, Mandello del Lario, Sueglio e Parlasco (recentemente commissariato) per un totale di oltre circa 67 mila abitanti.

Le operazioni di votazione avranno luogo dalle ore 7:00 alle ore 23:00 di domenica 24 maggio e dalle ore 7:00 alle ore 15:00 di lunedì 25 maggio 2026.

Per il solo capoluogo, l’eventuale turno di ballottaggio è fissato per il 7 e 8 giugno.

Più di 46 mila residenti ne conta il solo capoluogo dove il sindaco uscente Mauro Gattinoni si ricandida cercando di dare seguito ad una lunga guida della città di centro sinistra che si è aperta nel 2010 con l’allora sindaco Virginio Brivio in carica per due mandati.

Ben quattro gli sfidanti alla poltrona di sindaco: il centrosinistra uscente ha candidato Filippo Boscagli, preferito a Carlo Piazza in una lungo percorso di sintesi del centro destro. La lista civica di Orizzonte per Lecco scaturita dall’allora civica Appello per Lecco propone come candidato Mauro Fumagalli. Sul fronte sempre di centro destra ci sono due outsider, Giovanni Colombo sostenuto dal Patto per il Nord e Francesco Losi alla guida della lista del Partito Popolare del Nord.

Ogni lista, nel capoluogo, contiene fino ad un massimo di 32 nomi di cittadini, candidati a consigliere comunale, che hanno deciso di mettersi in campo in prima persona a sostegno dei singoli movimenti e candidati.

Ecco quindi le liste complete, in ordine alfabetico per candidato, delle prossime elezioni a Lecco (clicca su ogni lista per leggere l’elenco dei rispettivi candidati consiglieri)

LECCo

COALIZIONE CENTRODESTRA

CANDIDATO FILIPPO BOSCAGLI

PATTO PER IL NORD

CANDIDATO SINDACO GIOVANNI COLOMBO

ORIZZONTE PER LECCO

CANDIDATO MAURO FUMAGALLI

COALIZIONE CENTROSINISTRA

CANDIDATO MAURO GATTINONI

LOSI SINDACO LISTA CIVICA PER L’IDENTIA’

CANDIDATO SINDACO FRANCESCA LOSI

Calco

L’attuale sindaco Stefano Motta con la civica Progetto Calco si candida per il terzo mandato, a sfidarlo in una corsa a due Stefano Burgarello con la civica Calco Cambia.

Liste e candidati:

PROGETTO CALCO

STEFANO MOTTA

CALCO CAMBIA

STEFANO BURGARELLO

Esino Lario

Corsa a due in quel di Esino dove il sindaco uscente Pietro Pensa con la sua lista Stella Alpina punta al terzo mandato. A sfidarlo Erminio Martucci con la lista Progetto Popolare.

Lista e candidati:

STELLA ALPINA

PIETRO PENSA

PROGETTO POPOLARE

ERMINIO MARTUCCI

La Valletta Brianza

Anche a La Valletta, nata dalla fusione tra Perego e Rovagnate, con una sfida a due. Da un lato Anna Perego assessore uscente con la lista La Valletta 2026, dall’altra Alberto Valli con la lista La Valletta Partecipa.

Lista e candidati:

Mandello del Lario

Sarà una gara a due a Mandello del Lario dove il sindaco uscente Riccardo Fasoli verrà sfidato da un ex sindaco mandellese di centrosinistra, Riccardo Mariani che aveva già indosssato la fascia tricolore per due mandati (2005 – 2015).

Liste e candidati:

Parlasco

Dopo il commissariamento del Comune avvenuto nel febbraio scorso a seguito delleo scioglimento del Consiglio e le dimissioni del sindaco Dino Pomi, lo stesso sindaco dimissionario torna in corsa con la lista Per Parlasco. A sfidarlo è Luca Liberi con la lista Noi per Parlasco.

Liste e candidati:

Sueglio

Infine, Sueglio: il piccolo comune della Valvarrone vede in campo il candidato sindaco Mauro Marzola con la lista Alleanza per l’Italia e Diego Rubini con la lista Sueglio sopra il Sole.

Liste e candidati: