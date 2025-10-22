Elezioni 2026. Casa Comune per Mandello organizza la prima serata pubblica

Mercoledì 5 novembre alle ore 20.45 presso il Teatro De André

Quattro le parole chiave dell’incontro: giovani, ambiente, sviluppo e sociale

MANDELLO – “Il noi è più forte dell’io”. È questo il titolo e il messaggio che guiderà la serata pubblica organizzata da Casa Comune per Mandello Democratica, in programma mercoledì 5 novembre alle ore 20.45 presso il Teatro “Fabrizio De André”.

Un appuntamento pensato come momento di dialogo e riflessione collettiva sul futuro di Mandello e del suo territorio in vista delle elezioni 2026 che si terranno la prossima primavera, articolato attorno a quattro parole chiave: Giovani e partecipazione, Ambiente e qualità della vita, Sviluppo e cultura del territorio, Sociale e cura della comunità. Il gruppo a fine settembre aveva annunciato la candidatura come sindaco di Riccardo Mariani.

Durante l’incontro interverranno esponenti di Casa Comune, rappresentanti del mondo politico e cittadini, con l’obiettivo di dare spazio al confronto diretto e alla costruzione di una visione condivisa per il domani. “Sarà una serata corale – spiegano gli organizzatori – per condividere idee e visioni, raccontare il lavoro fatto e aprire nuovi canali di partecipazione. Crediamo che solo dal confronto nascano le soluzioni migliori per la nostra comunità”.

Con questa iniziativa, Casa Comune per Mandello Democratica intende rinnovare il proprio impegno politico e civico, promuovendo un progetto amministrativo fondato su partecipazione, sostenibilità, solidarietà e sviluppo condiviso, in un’ottica di rete territoriale che sappia guardare anche oltre i confini comunali. “Invitiamo le cittadine e i cittadini a partecipare e a dare il loro prezioso contributo – prosegue la nota del gruppo – perché il futuro di Mandello si costruisce insieme, con ascolto, responsabilità e collaborazione”.