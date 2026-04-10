Elezioni 2026. Dalla Prefettura le indicazioni a Comuni e cittadini su tessere e assistenza per il voto

Prevista la consegna a domicilio della tessera elettorale per chi ne è sprovvisto

I Comuni dovranno garantire servizi di assistenza e trasporto per gli elettori con difficoltà motorie, oltre alla possibilità di voto assistito

LECCO – In vista delle prossime consultazioni elettorali, che riguarderanno l’elezione del sindaco nei Comuni di Calco, Esino Lario, La Valletta Brianza, Lecco, Mandello Del Lario, Parlasco e Sueglio, la Prefettura di Lecco ha trasmesso ai Comuni le indicazioni operative per garantire il regolare svolgimento del voto, con particolare attenzione all’accesso degli elettori e all’assistenza per le persone con difficoltà.

Tra le disposizioni principali, viene richiamata la necessità di assicurare a tutti i cittadini il possesso della tessera elettorale. I Comuni dovranno infatti provvedere alla consegna a domicilio per gli elettori che ne risultassero sprovvisti, compresi i cittadini che compiranno 18 anni entro il giorno della votazione, fissato al 24 maggio.

Sono previste inoltre procedure per aggiornare la tessera in caso di variazioni, come il cambio di indirizzo o di sezione elettorale, attraverso l’invio di appositi tagliandi o, se necessario, con il rilascio di una nuova tessera.

Particolare attenzione è riservata agli elettori con disabilità o difficoltà motorie. I Comuni potranno organizzare servizi di trasporto per accompagnare gli elettori ai seggi. È inoltre prevista la possibilità di voto assistito per chi non sia in grado di votare autonomamente: l’elettore potrà essere accompagnato in cabina da una persona di fiducia iscritta nelle liste elettorali.

Per alcune di queste agevolazioni potrebbe essere richiesta una certificazione sanitaria che attesti l’impossibilità o la grave difficoltà a votare in autonomia.

In casi eccezionali, qualora non sia possibile consegnare all’elettore né la tessera elettorale né il duplicato, l’ammissione al voto potrà avvenire tramite un’attestazione sostitutiva rilasciata dal sindaco, valida ai fini dell’esercizio del diritto di voto per quella consultazione. I Comuni potranno inoltre richiedere eventuali integrazioni di tessere elettorali per far fronte a un elevato numero di richieste nei giorni precedenti la votazione.

Cosa devono fare i cittadini:

verificare di avere la tessera elettorale ;

; rivolgersi al proprio Comune in caso di smarrimento o mancanza ;

o ; controllare eventuali aggiornamenti di seggio o dati;

o dati; richiedere assistenza o trasporto se si hanno difficoltà a raggiungere il seggio;

o trasporto se si hanno difficoltà a raggiungere il seggio; sapere che, in caso di necessità, è possibile votare con l’aiuto di un accompagnatore.

Le indicazioni rientrano nelle attività organizzative affidate agli enti locali, con l’obiettivo di garantire la piena partecipazione al voto e l’accessibilità del servizio elettorale su tutto il territorio.