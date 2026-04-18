Elezioni 2026. Forza Italia presenta la lista: “Una vera squadra per cambiare Lecco”

32 candidati tra volti nuovi ed esperienza, con focus su viabilità, sicurezza e giovani

Alla presentazione nell’Ostello di San Giovanni anche esponenti del Governo e della Regione

LECCO – “Il vostro è un compito chiaro: portare avanti la bandiera di Forza Italia e cambiare Lecco insieme al nostro candidato sindaco, Filippo Boscagli”. Questo l’accorato appello di Roberto Gagliardi, Segretario Provinciale di Forza Italia Lecco rivolto ai 32 candidati della lista azzurra a sostegno di Boscagli, candidato sindaco del centrodestra alle prossime elezioni comunali.

Alla presentazione, che si è svolta presso l’Ostello di San Giovanni, erano presenti anche i rappresentanti del Governo On. Luca Squeri e On. Stefano Benigni, il Senatore Adriano Paroli e la consigliera regionale Marisa Cesana.

Una squadra definita “radicata nella società civile” e pronta a raccogliere le sfide della città. Gagliardi ha sottolineato come Forza Italia rappresenti un punto di collegamento unico tra il territorio e le istituzioni europee, rivendicando l’identità del partito: “Non c’è un’altra forza politica con questa capacità di connessione. Sta a voi testimoniarlo con coraggio”. Un partito, ha aggiunto, che guarda al mondo dell’impresa e che vuole dare risposte concrete ai problemi dei cittadini, mostrando anche soddisfazione per la presenza di molti volti nuovi: “Siamo una realtà che cresce e accoglie”.

Al centro dell’intervento del candidato sindaco Filippo Boscagli i temi più urgenti per Lecco: dalla viabilità alla sicurezza, dall’emergenza educativa alla necessità di rimettere la persona al centro delle politiche cittadine. “La città si è sviluppata con tempi e modalità spesso distanti dalle reali esigenze – ha spiegato –. Servono interventi su sicurezza, viabilità e parcheggi”. Boscagli ha inoltre denunciato scelte urbanistiche che, a suo dire, hanno aggravato i problemi del traffico, ribadendo l’impegno per iniziative a sostegno del mondo educativo. “Grazie a chi ci mette la faccia e si assume questa responsabilità: cambiamo Lecco insieme”.

A rafforzare il messaggio, la presenza dei rappresentanti istituzionali del partito. Il senatore Adriano Paroli ha parlato di una forza politica affidabile e stabile: “Il Paese fa affidamento su di noi. Forza Italia ha la capacità di fare sintesi e riportare la direzione giusta, al di là del peso elettorale”. Paroli ha criticato alcune scelte amministrative locali, accusate di “creare problemi ai cittadini”, rilanciando la necessità di costruire di più e meglio.

Sulla stessa linea la consigliera regionale Marisa Cesana, che ha definito Forza Italia “una squadra che cresce bene, con persone concrete”. Tra le priorità indicate: viabilità, sostegno ai giovani e alle imprese, considerate il “vero cuore” della città. “Rendere una città sostenibile – ha osservato – non significa togliere parcheggi o aumentare i costi”.

Spazio anche al lavoro organizzativo del partito, illustrato dal commissario cittadino Virginia Tentori, in carica da due mesi: “Abbiamo fatto un lavoro importante, testimoniato dalla qualità dei candidati”. Il programma, che verrà presentato alla cittadinanza la prossima settimana, “si baserà su pilastri valoriali chiari” e includerà proposte su commercio di vicinato, liberi professionisti, giovani e sport. “Non si deve scegliere chi rappresenta la città solo in base alla residenza”, ha aggiunto. Tra i temi anche il rilancio dello sport, con attenzione non solo alle strutture ma soprattutto ai giovani che lo praticano.

In chiusura, l’intervento dell’onorevole Luca Squeri ha posto l’accento sull’importanza delle liste: “Il successo di un candidato dipende dalle persone che lo sostengono. Liste vere, non di riempimento. Se saprete rappresentare davvero la città, Forza Italia avrà successo”.

I candidati di Forza Italia a Lecco

Virginia Tentori (60 anni, architetto), Monica Alborghetti (38 anni, operatrice), Marcello Alegi (34 anni, imprenditore settore Ho.Re.Ca ristorante Canottieri Lecco), Gianni Caravia (68 anni, consigliere comunale), Stefano Cavalli (45 anni, impiegato logistica e calciatore dilettantistico), Albertino Marco Cavolina (42 anni, agente di commercio), Michele Collini (44 anni, imprenditore), Alessandro Del Sonno (32 anni, calciatore professionista), Luca Dell’Oro (37 anni, commercialista), Mirko Franceschetti (34 anni, tecnico installatore e calciatore dilettantistico), Rosa Iannone (64 anni, giornalista), Giancarlo Invernizzi (67 anni, pensionato volontario parrocchia), Emanuela Invernizzi (53 anni, impiegata), Maria Rosa Izzo (23 anni, casalinga), Gabriele Longo (35 anni, ingegnere e allenatore pallanuoto), Piergiuseppe Mapelli (67 anni, vice presidente associazione Bersaglieri Lecco), Simone Natale (46 anni, avvocato), Antonio Piazza (67 anni, pensionato), Paola Pignataro (48 anni, impiegata), Drita Quokaj (56 anni, presidente associazione albanese Aquila), Mary Quadrio (48 anni, comunicazione), Elisa Ratti (25 anni, studentessa universitaria e segretaria provinciale FI Giovani Lecco), Claudio Rea (67 anni, avvocato), Arnaldo Rosini (61 anni, architetto), Antonio Sanzone (33 anni, funzionario bancario), Francesco Silverij (76 anni, presidente APAF e CFPA), Luigi Tancredi (58 anni, avvocato), Marco Todeschini (70 anni, comunicazione ed eventi), Katia Tredici (53 anni, HR manager), Antonino Turrisi (44 anni, agente di commercio), Gianluigi Valsecchi (71 anni, veterinario e vice presidente Fondazione Monastero Lavello), Maria Rosa Villa (51 anni, operatrice ristorazione).