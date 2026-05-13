Elezioni 2026. I prossimi appuntamenti a sostegno della candidatura di Mauro Gattinoni

A Lecco arrivano Nicola Zingaretti, Nicola Fratoianni e Elly Schlein

“Lecco 2031. I Sindaci del territorio per Mauro Gattinoni”: sabato 16 maggio incontro pubblico

LECCO – “L’Europa dei Comuni: casa, lavoro, investimenti” è il titolo dell’incontro pubblico promosso dal Partito Democratico di Lecco in programma giovedì 14 maggio alle ore 20.45 al Circolo Promessi Sposi (viale Lombardia 7) a sostegno del candidato Sindaco Gattinoni. Ospite della serata sarà l’Onorevole Nicola Zingaretti, già Segretario nazionale del PD e attuale Capodelegazione del PD al Parlamento Europeo, che interverrà sui temi delle politiche europee e del loro impatto concreto sui territori, sulle città e sulla vita quotidiana delle persone.

Al centro dell’incontro, pubblico e aperto a tutti, ci saranno le sfide che riguardano da vicino le comunità locali: il diritto alla casa, il lavoro di qualità, gli investimenti per infrastrutture, servizi pubblici, transizione ecologica e sviluppo sostenibile. Un confronto che partirà dal ruolo dell’Europa per arrivare alle opportunità e agli strumenti a disposizione dei Comuni. La serata sarà moderata da Sara Ferrari dell’Assemblea provinciale PD e sarà aperta dal Sindaco di Lecco Mauro Gattinoni.

Sabato 16 maggio “I sindaci del territorio per Mauro Gattinoni”

Si terrà sabato 16 maggio alle 18.30 in piazza Stoppani, sul lungolago di Lecco (in caso di maltempo nella sede elettorale di viale Dante, 29), l’incontro pubblico “Lecco 2031. I sindaci del territorio per Mauro Gattinoni”, promosso a sostegno della candidatura di Mauro Gattinoni a Sindaco di Lecco. L’appuntamento sarà un momento di confronto aperto sul ruolo di Lecco come capoluogo, sulle relazioni con i Comuni del territorio e sulle strategie condivise necessarie per affrontare insieme le principali sfide dei prossimi anni: mobilità e infrastrutture, servizi e attrattività, sostenibilità e welfare territoriale, lavoro e sviluppo. All’evento prenderanno parte diversi amministratori del lecchese.

“Lecco non cresce da sola – sottolinea il Sindaco di Lecco e candidato sindaco Mauro Gattinoni -. Il futuro del capoluogo è legato in modo sempre più stretto al futuro dei Comuni vicini, delle valli, del lago, della Brianza lecchese e dell’intero territorio provinciale. In questi anni abbiamo lavorato per costruire relazioni istituzionali solide, perché molte delle questioni decisive per la vita quotidiana dei cittadini non si fermano ai confini comunali. Penso ai trasporti, alle infrastrutture, alla casa, ai servizi sociali, all’ambiente, alla capacità di attrarre lavoro e opportunità. Da qui vogliamo ripartire, con una Lecco capace di essere capoluogo non per titolo, ma per responsabilità, visione e collaborazione”.

Questo incontro sarà preceduto sabato alle ore 13.30 dall’evento presso la sede dell’Associazione Amsicora (via Bruno Buozzi 7) “Politiche economiche statali e ricadute sui territori”, con la partecipazione dell’Onorevole Bachisio Silvio Lai. Interverranno il Sindaco Mauro Gattinoni, Giuseppino Tiana e Raffaella Panariti. L’incontro sarà moderato da Salvatore Rizzolino: ingresso libero e gratuito.

Domenica 17 maggio incontro con Nicola Fratoianni (AVS)

Alleanza Verdi e Sinistra promuove un incontro pubblico domenica 17 maggio alle ore 10.45 in Piazza XX Settembre a Lecco dal titolo “La città per le persone”. All’iniziativa interverranno Nicola Fratoianni, deputato e segretario nazionale di Sinistra Italiana e Tino Magni, senatore di Alleanza Verdi e Sinistra. Sarà un momento di confronto aperto con cittadine e cittadini sui temi centrali per il futuro della città: diritti sociali, lavoro, ambiente, servizi pubblici, mobilità sostenibile e qualità della vita urbana.

“Vogliamo continuare a costruire una città che metta al centro le persone, i loro bisogni e i loro diritti – dichiarano i promotori dell’iniziativa -. Una città più giusta, inclusiva e sostenibile, capace di affrontare le sfide dei prossimi anni”.

Giovedì 21 maggio arriva a Lecco Elly Schlein

Giovedì 21 maggio, alle ore 17.30, in piazza Cermenati, la Segretaria nazionale del PD Elly Schlein sarà in città a sostegno del Partito Democratico e di Mauro Gattinoni sindaco. L’appuntamento rappresenta un momento politico importante per il Partito Democratico di tutto il territorio lecchese, impegnato a sostenere la continuità del lavoro amministrativo avviato in questi anni nel capoluogo e una prospettiva di governo della città fondata su responsabilità, partecipazione, giustizia sociale, sostenibilità, attenzione concreta alla vita delle persone.

La presenza di Elly Schlein a Lecco conferma il legame della segretaria nazionale con la comunità democratica cittadina. Schlein era già stata in città nel 2020, in occasione della campagna elettorale che portò alla vittoria di Mauro Gattinoni, contribuendo a dare slancio ed entusiasmo a una sfida decisiva. Era poi tornata a Lecco nel 2023 e sarà nuovamente presente giovedì 21 maggio per sostenere il Partito Democratico, i suoi candidati e il candidato sindaco del centrosinistra.

“Accogliere ancora una volta Elly Schlein a Lecco, negli ultimi giorni di questa campagna elettorale, è per noi un segnale politico e umano molto forte – dichiara Fausto Crimella, segretario del PD Città di Lecco –. Nel 2020 la sua presenza portò energia a una sfida che abbiamo saputo vincere insieme. Oggi siamo pronti ad accoglierla di nuovo, con la stessa passione e con una consapevolezza ancora più grande: in questi anni Lecco ha cambiato passo e ora vogliamo continuare a guardare avanti con Mauro Gattinoni sindaco. Invito tutti e tutte a essere con noi in piazza Cermenati. Sarà un momento per ritrovarci, ascoltare, dare forza a Mauro Gattinoni e alla proposta del Partito Democratico per la città”.