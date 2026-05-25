Elezioni 2026,  il PD primo partito a Lecco. FdI cresce e supera il 18%, la civica Boscagli stacca la Lega

Una prima analisi del voto in città

PD primo partito al 22,04%, seguono Fdi (18,64%) e la civica Boscagli sindaco (13,79%)

LECCO – Il Partito Democratico si conferma il partito più votato in città e rafforza la propria posizione rispetto alle precedenti amministrative, mentre nel centrodestra emerge con forza la crescita di Fratelli d’Italia. È questo il quadro che restituiscono i risultati delle liste alle elezioni comunali lecchesi in attesa del ballottaggio tra Filippo Boscagli e Mauro Gattinoni che si terrà il prossimo 7-8 giugno.

Il dato più significativo arriva proprio dal Pd, che si attesta al 22,04% con 4.806 voti, confermandosi prima forza politica in città e migliorando il risultato del 2020, quando al primo turno aveva ottenuto il 18,36% con 4.168 preferenze. Una crescita di quasi quattro punti percentuali che consolida il peso del partito all’interno della coalizione di centrosinistra.

Alle spalle dei democratici si colloca Fratelli d’Italia, secondo partito cittadino con il 18,45% e 3.873 voti. Un risultato che certifica il netto salto in avanti rispetto al 2020, quando la formazione si era fermata all’8,97% e a 2.036 voti. La lista traina così il centrodestra e conferma il consolidamento del partito anche sul territorio lecchese.

Altro dato politico rilevante riguarda gli equilibri interni alla coalizione di Filippo Boscagli. La civica Boscagli Sindaco raggiunge il 13,79% con 3.006 voti e supera la Lega, ferma al 10,64% e a 2.319 preferenze. Un ribaltamento degli equilibri rispetto al 2020, quando il Carroccio era stato il primo motore della coalizione di centrodestra con il 13,69% e 3.109 voti. Più staccata Forza Italia, che raccoglie il 5,93% pari a 1.245 voti.

Nel campo del centrosinistra tiene la civica Fattore Lecco, nata sei anni fa a sostegno di Mauro Gattinoni, che ottiene il 9,44% con 2.058 voti, confermandosi una delle liste di riferimento della coalizione. Seguono Alleanza Verdi e Sinistra al 7,17% con 1.563 voti e AmbientalMente Lecco al 3,85% (843 voti).

Tra le altre liste Orizzonte Lecco, a sostegno di Mauro Fumagalli, al 4,97% (1.084 voti), il Partito Popolare del Nord con Francesca Losi all’1,85% (403 voti) e Patto per il Nord con Giovanni Colombo all’1,72% (376 voti).