Elezioni 2026. Le video interviste ai candidati sindaci. #1 Presentazione Candidati

Si comincia oggi con la pubblicazione della prima video intervista, dedicata alla presentazione dei candidati. Da domani, e a seguire fino a domenica, verranno proposte le interviste sulle altre sei macro tematiche, offrendo così un approfondimento progressivo sui principali temi amministrativi:

I cittadini saranno chiamati alle urne domenica 24 e lunedì 25 maggio, con eventuale turno di ballottaggio previsto per il 7 e 8 giugno.

I candidati – presentati in ordine alfabetico: Filippo Boscagli (Fratelli d’Italia, Lega, Forza Italia, Filippo Boscagli sindaco), Giovanni Colombo (Patto per il Nord), Mauro Fumagalli (Orizzonte per Lecco), Mauro Gattinoni (Partito Democratico, Alleanza Verdi e Sinistra, Fattore Lecco, Ambientalmente Lecco) e Francesca Losi (Losi Sindaco lista Civica per l’identità) – sono stati intervistati secondo un format identico per tutti, costruito per garantire equilibrio e confrontabilità delle risposte.

Le interviste sono articolate in sette macro-temi: per ciascuno sono state poste tre domande e ogni candidato ha avuto a disposizione 30 secondi per rispondere, con l’obiettivo di offrire contenuti immediati e direttamente comparabili.

I temi affrontati toccano i nodi principali per il futuro della città: dalla visione amministrativa allo sviluppo urbano, dalle infrastrutture ai servizi, fino alle criticità e alle scelte strategiche.

Lo speciale si inserisce in un percorso più ampio di informazione e partecipazione. È infatti già fissato anche il confronto pubblico tra i cinque candidati, organizzato sempre da Lecconotizie: l’appuntamento è per venerdì 8 maggio, alle ore 20:30, presso la Sala Don Ticozzi, aperto alla cittadinanza fino a esaurimento posti.

Un’iniziativa che punta a fornire ai lettori strumenti concreti per conoscere programmi, priorità e visioni in campo, accompagnando la città verso il voto.