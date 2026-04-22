Elezioni 2026. Le video interviste ai candidati sindaci. #3 Città che cresce

Prosegue il ciclo di video interviste di Lecconotizie: i candidati sindaci si confrontano su mobilità, infrastrutture e sviluppo urbano

Al centro il collegamento Lecco-Orio, hub intermodale e progetti concreti di mandato

LECCO – Prosegue il ciclo di video interviste di Lecconotizie.com dedicate ai candidati sindaci al Comune di Lecco per le elezioni comunali 2026: Filippo Boscagli (Fratelli d’Italia, Lega, Forza Italia, Filippo Boscagli sindaco), Giovanni Colombo (Patto per il Nord), Mauro Fumagalli (Orizzonte per Lecco), Mauro Gattinoni (Partito Democratico, Alleanza Verdi e Sinistra, Fattore Lecco, Ambientalmente Lecco) e Francesca Losi (Losi Sindaco lista Civica per l’identità).

Con la terza puntata, “Città che cresce”, il confronto si sposta su infrastrutture, mobilità e capacità di programmazione, elementi decisivi per lo sviluppo del territorio nei prossimi anni.

Il format resta invariato: tre domande, trenta secondi a risposta, per mettere a fuoco proposte e priorità in modo diretto. Al centro dell’episodio ci sono temi strategici: il collegamento ferroviario tra Lecco e Orio al Serio, visto come opportunità per rafforzare accessibilità e competitività; la necessità di un hub intermodale per migliorare lo scambio tra diversi mezzi di trasporto; infine, l’indicazione di tre progetti concreti che ciascun candidato si impegna a realizzare entro la fine del mandato.

Prossima puntata domani con #4 CITTÀ CHE ACCOGLIE

1. Lecco città universitaria: cosa manca?

2. La nostra comunità è sempre più eterogenea, il sistema di accoglienza funziona o ci sono degli aspetti che andrebbero migliorati?

3. Quali misure concrete per contrastare le nuove povertà?

PUNTATE PRECEDENTI

#1 Presentazione Candidati

#2 Città che cambia