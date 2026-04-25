Elezioni 2026. Le video interviste ai candidati sindaci. #6 Città e criticità

Penultima puntata di sette dedicata alle video interviste ai candidati sindaci al Comune di Lecco. Viabilità, parcheggi e traffico al centro del confronto

LECCO – Sesta puntata di approfondimento con le video interviste di Lecconotizie ai candidati sindaci del Comune di Lecco. Un format pensato per offrire agli elettori uno strumento diretto di conoscenza, attraverso risposte puntuali su temi concreti e centrali per la città.

Il focus di questa puntata è dedicato a “Città e criticità”, con tre domande chiave rivolte ai candidati: Sicurezza e degrado urbano: quale sarà il primo intervento per migliorare la situazione?

Viabilità, parcheggi e traffico: quali soluzioni propone?

Costo della vita: come rendere Lecco più accessibile? A confrontarsi su questi temi sono: Filippo Boscagli (Fratelli d’Italia, Lega, Forza Italia, Filippo Boscagli sindaco), Giovanni Colombo (Patto per il Nord), Mauro Fumagalli (Orizzonte per Lecco), Mauro Gattinoni (Partito Democratico, Alleanza Verdi e Sinistra, Fattore Lecco, Ambientalmente Lecco) e Francesca Losi (Losi Sindaco – Lista civica per l’identità), chiamati a rispondere alle tre domande per illustrare proposte e priorità.

Domani ultima puntata che avrà come tema #7 CITTÀ CHE SCEGLIE

1. Qual è una decisione dell’attuale amministrazione che cancellerebbe?

2. Qual è una decisione impopolare che è disposto a prendere?

3. Su quale progetto investirebbe più risorse e perché?



PUNTATE PRECEDENTI

#1 Presentazione Candidati

#2 Città che cambia

#3 Città che cresce

#4 Città che accoglie

#5 Città servizi e lavoro