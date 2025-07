Elezioni 206 a Mandello, Lega/Forza Italia:“Nessuno automatismo nel sostegno della lista il Paese di tutti”

MANDELLO – Riceviamo e pubblichiamo:

Abbiamo letto con attenzione le dichiarazioni di Fratelli d’Italia che, in questi giorni, ha annunciato pubblicamente il proprio sostegno alla lista civica “Il Paese di tutti” in vista delle prossime elezioni amministrative a Mandello del Lario. Una scelta che ci appare quanto meno affrettata, soprattutto se si considera che, ad oggi, non è ancora stato avviato un vero confronto politico e programmatico tra le forze e le persone di centrodestra locali, per la quale rimane la volontà di procedere ad un confronto costruttivo.

Come rappresentanti rispettivamente della Lega e di Forza Italia, riteniamo che sia innanzitutto necessario chiarire con nettezza: non esiste alcuna adesione automatica o scontata a contenitori civici costruiti senza un reale percorso condiviso. E ancor di più lo ribadiamo nel momento in cui il progetto in questione si presenta con una denominazione – “Il Paese di tutti” – che riteniamo profondamente problematica e non rappresentativa della Nostra visione.

Non è una questione solo di forma. Oggi non ci troviamo né nei programmi, né nei metodi, né tantomeno nelle azioni. Non basta un’etichetta per unire sensibilità politiche differenti o per dare legittimità a un progetto che ancora non si è definito né nei contenuti né nelle modalità operative, tantomeno negli attori.

Serve rispetto per il lavoro politico serio, per la coerenza e per la trasparenza nei confronti dei cittadini. Serve, soprattutto, che prima di riconoscersi in sigle si apra un vero tavolo di confronto, in cui ognuno possa portare idee, priorità e visione del futuro di Mandello. Fino a quel momento, parlare di “Paese di tutti” rischia di essere una forzatura, più utile a costruire una narrazione che a fondare un progetto credibile e percorribile per lo sviluppo del paese.

Per quanto ci riguarda, non accettiamo di essere inglobati in un contenitore ancora indefinito e non condiviso, né tantomeno riconosciamo in questa lista – così com’è oggi – una sintesi della coalizione di centrodestra. Il nome, se davvero vuole rappresentare qualcosa di autentico, dovrà essere riconsiderato e condiviso .

Perché non può essere “di tutti” ciò che ancora non è stato costruito con nessuno.

Federico Goretti – Lega Salvini Premier

Segretario Riviera

Francesco Maria Silverij – Forza Italia