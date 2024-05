Elezioni a Erve. Un 18enne del paese lancia la sfida a Giancarlo Valsecchi

Simone Valsecchi si candida contro il sindaco uscente che nel 1980 fu il sindaco più giovane d’Italia

Una piccola curiosità nella località della Val San Martino. Per entrambi i contendenti: “Un bel segnale per tutto il paese”

ERVE – In un periodo storico di scarsa partecipazione politica, è Erve a regalare una bella storia di impegno civico. Nel paesino della Valle San Martino ai piedi del Resegone, poco più di 700 anime, un 18enne del paese, Simone Valsecchi (Erve Ideale) lancia la sfida a una istituzione della politica locale come il sindaco uscente Giancarlo Valsecchi (Progetto Erve).

Proprio Giancarlo Valsecchi (se verrà rieletto sarà al suo ottavo mandato) nell’ormai lontano 1980 all’esordio con la fascia tricolore fu il sindaco più giovane d’Italia con i suoi 20 anni di età. Insomma, corsi e ricorsi della storia politica… ervese. Al di là del risultato finale, benché prevedibile, vedere un 18enne impegnato in politica è sicuramente un bel segnale.

“Questa mia candidatura, oltre che ad essere un’enorme soddisfazione personale, è un progetto che seguo da tempo – ha detto Simone Valsecchi -. Penso che in un paese sia impensabile che si presenti una sola lista elettorale. Ovviamente non è stato un compito semplice e ringrazio chi si è messo a disposizione per comporre la lista”.

Un’altra piccola curiosità è che proprio nell’ultimo consiglio comunale Simone Valsecchi aveva ricevuto dal sindaco Giancarlo Valsecchi una borsa di studio per i risultati scolastici ottenuti nell’anno 2022-2023: “Nel suo discorso il sindaco auspicava che in un futuro non troppo lontano, alle elezioni comunali, si candidassero i giovani di Erve ed eccomi qua. Possiamo dire che il futuro è diventato il presente”.

Anche il sindaco uscente Giancarlo Valsecchi ha parlato di un segnale positivo: “Simone ha colto al balzo il mio invito e sicuramente è un bene che i giovani si interessino alla cosa pubblica – ha detto -. Anche nella nostra lista siamo riusciti a inserire alcuni giovani, questo a conferma di quanto sia positivo che in un paese piccolo come il nostro ci sia interesse per la politica da parte dei giovani. Al di là delle idee che, giustamente, possono essere diverse, quello che conta alla fine è il paese”.

Lista Progetto Erve – Candidato sindaco Giancarlo Valsecchi

Paolo Achille Pasquale Maria Crespi

Guido Angelo Bolis

Ilaria Carsana

Monica Cesana

Samuele Losa

Laura Pigazzini

Carlo Pizzagalli

Alessandro Valsecchi

Luca Valsecchi

Venanzio Valsecchi

Lista Erve Ideale – Candidato sindaco Simone Valsecchi