Elezioni a Lecco. Il 18 maggio gli scout AGESCI organizzano il confronto tra i candidati Under 35

All’incontro parteciperanno Alessandro Corti, Nicole Pignarca, Marco Belladitta, Pietro Regazzoni e Alberto Galli, in rappresentanza delle coalizioni candidate

Al centro politiche giovanili, spazi di aggregazione, sostenibilità urbana e il ruolo dell’associazionismo nel futuro della città

LECCO – I giovani e il loro ruolo nel futuro della città saranno al centro dell’incontro pubblico promosso dai gruppi AGESCI Lecco 1, AGESCI Lecco 2 e AGESCI Lecco 3 in vista delle elezioni comunali del 24 e 25 maggio.

L’iniziativa nasce con l’obiettivo di creare un momento di confronto tra i candidati consiglieri comunali under 35 delle coalizioni in corsa per la carica di sindaco, riportando al centro del dibattito cittadino “le esigenze, i sogni e le proposte di chi vive la città quotidianamente attraverso l’associazionismo e l’impegno civico”.

A partecipare all’incontro saranno Alessandro Corti per la coalizione di Filippo Boscagli, Nicole Pignarca per la coalizione di Giovanni Colombo, Marco Belladitta per la coalizione di Mauro Fumagalli, Pietro Regazzoni per la coalizione di Mauro Gattinoni e Alberto Galli per la coalizione di Francesca Losi.

Nel corso del confronto i candidati saranno chiamati a rispondere a domande dedicate ai temi delle politiche giovanili, degli spazi di aggregazione, della sostenibilità urbana e del sostegno alle realtà associative del territorio.

Per gli scout lecchesi, l’appuntamento rappresenta “l’esercizio concreto di una cittadinanza attiva che non si esaurisce nel solo gesto del voto, ma che richiede partecipazione, approfondimento e dialogo costante con le istituzioni”.

L’obiettivo dichiarato è quello di stimolare una riflessione su “una visione di Lecco che sia davvero a misura di giovane, capace di trattenere talenti e offrire opportunità concrete di crescita”.

L’invito a partecipare è rivolto a tutta la cittadinanza, con particolare attenzione ai giovani elettori e a chi segue da vicino lo sviluppo sociale e culturale del territorio lecchese.