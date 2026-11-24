Mercoledì 2 dicembre serata aperta alla cittadinanza, probabile la ricandidatura del sindaco uscente

“Vogliamo continuare insieme alla nostra comunità. Olginate merita di continuare a crescere”

OLGINATE – Sarà probabilmente il sindaco uscente Marco Passoni il candidato sindaco della lista Olginate 2030, l’ufficializzazione però avverrà solo la prossima settimana in una serata aperta a tutti in cui verrà presentato il progetto.

Eletto la prima nel giugno 2016 con la lista civica “Olginate 2020”, è stato rieletto nell’ottobre 2021 (durante il periodo Covid) con la lista civica “Olginate 2030”. Responsabile per Enti Locali e Società Partecipate nel PD Lecco, Marco Passoni è stato consigliere provinciale con delega all’edilizia scolastica ed è stato candidato presidente per il centro-sinistra alle elezioni provinciali del 2021.

Marco Passoni potrebbe quindi ripresentarsi alla prossima tornata elettorale forte del 67,20% ottenuto nel 2021 contro l’avversario Riccardo De Capitani della lista Olginate si Cambia. Mercoledì 2 dicembre alle 20.45 presso la sala conferenze della biblioteca del paese (via Redaelli, 16) è stata organizzata una serata, aperta a tutti, per presentare il percorso e ufficializzare il candidato.

“La storia continua… Vogliamo continuare insieme alla nostra comunità – si legge nel volantino che presenta l’appuntamento -. Olginate merita di continuare a crescere. In questi anni abbiamo costruito opere, servizi, opportunità e progetti per Olginate. Ora è il momento di guardare avanti. Continuità, competenza, entusiasmo. Insieme per Olginate”.