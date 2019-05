Elezioni Comunali, COME SI VOTA. Seggi aperti domenica 26 dalle 7 alle 23

Nel Lecchese sono da rinnovare i consigli comunali di 51 Comuni

LECCO – Le Elezioni Comunali si terranno domenica 26 maggio, con i seggi che saranno aperti dalle 7 alle 23.

Di seguito tutte le informazioni utili su come votare, quali documenti servono e cosa fare in caso di smarrimento della Tessera Elettorale.

CHI PUO’ VOTARE

Hanno diritto al voto i cittadini che entro il 26 maggio hanno compiuto 18 anni.

COME SI VOTA

Tutti i Comuni lecchesi al voto in questa tornata elettotorale sono sotto i 15 mila abitanti. Per questi comuni la modalità di voto è la seguente:

Candidato Sindaco

Sono previsti tre modi per scegliere il candidato sindaco :

– si può tracciare il segno sul nome del candidato sindaco;

oppure

– si può barrare la lista a esso collegato;

oppure

– si possono barrare entrambi.Qualsiasi metodo si scelga il voto verrà comunque attribuito sia alla lista che al candidato sindaco collegato. In questi Comuni viene eletto sindaco chi ottiene il maggior numero di voti.

Non si andrà al ballottaggio.

Sono previsti : – si può tracciare il segno sul nome del candidato sindaco; oppure – si può barrare la lista a esso collegato; oppure – si possono barrare entrambi.Qualsiasi metodo si scelga il voto verrà comunque attribuito sia alla lista che al candidato sindaco collegato. In questi Comuni viene eletto sindaco chi ottiene il maggior numero di voti. Non si andrà al ballottaggio. Consiglieri

Per quanto riguarda l’elezione dei Consiglieri si può esprimere:

– UNA preferenza nei comuni con meno di 5mila abitanti.

– DUE preferenze nei comuni con più di 5mila abitanti purché diverse per genere (un uomo e una donna).Le preferenze si esprimono ponendo nome e cognome o solo il cognome del candidato scelto che deve appartenere alla lista del candidato sindaco.

Non è ammesso il voto disgiunto.

QUALI DOCUMENTI SERVONO PER POTER VOTARE

Al seggio bisogna portare un documento di identità valida e la tessera elettorale.

COSA FARE IN CASO DI FURTO O SMARRIMENTO DELLA TESSERA ELETTORALE?

Per richiedere il duplicato della tessera l’elettore deve presentarsi con un documento di riconoscimento all’Ufficio Elettorale e compilare una dichiarazione sostitutiva di atto notorio dove afferma sotto la propria personale responsabilità e nella consapevolezza delle sanzioni penali derivanti da dichiarazioni mendaci, di averla smarrita. L’Ufficio provvede, ove possibile immediatamente, al rilascio del duplicato.

In caso di furto, prima di inoltrare la richiesta di duplicato, occorre presentare la relativa denuncia ai competenti uffici di Pubblica Sicurezza; solitamente i duplicati vengono rilasciati in prossimità di tornate elettorali.

COSA FARE IN CASO DI TRASFERIMENTO DI RESIDENZA DA ALTRO COMUNE

L’elettore deve recarsi all’Ufficio Elettorale del nuovo Comune e ritirare la “nuova” tessera elettorale restituendo quella rilasciata dal Comune di precedente residenza anagrafica. Se l’elettore non è più in possesso della vecchia scheda, deve indicare il motivo di mancata restituzione.

COSA FARE IN CASO DI CAMBIO DI INDIRIZZO?

L’Ufficio Elettorale invia al nuovo indirizzo un’apposita cedolina autoadesiva da attaccare sulla tessera, che indicherà l’ubicazione e il numero della nuova sezione elettorale.