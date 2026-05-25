Elezioni comunali, seggi chiusi. In Provincia di Lecco affluenza del 58,39%

Dati in calo in tutti i comuni lecchesi chiamati al voto

A Lecco si è recato ai seggi il 60,45% degli aventi diritto

LECCO – Supera di poco il 60% l’affluenza alle comunali nel Comune di Lecco, questo il dato definitivo alla chiusura dei seggi (ore 15 di oggi, lunedì 25 maggio), circa il 4% in meno rispetto alla precedente tornata elettorale quando nel solo capoluogo era andato a votare il 64,71% dei lecchesi. Il dato provinciale si ferma invece al 58.39% (nel 2020 64%).

Rispetto a 6 anni fa si evidenzia quindi un calo di votanti, tendenza rispettata in tutti i comuni lecchesi chiamati al voto (oltre Lecco, Calco, Esino Lario, La Valletta Brianza, Lecco, Mandello, Parlasco e Sueglio).

A Calco l’affluenza si è fermata sotto il 50% (48,10%) contro il 62,56 del 2020. A Esino invece è andato votare poco più della metà degli aventi diritto, 53,01% contro il 50,16% di sei anni fa. Minimo lo scostamento a La Valletta Brianza dove l’affluenza al voto è stata del 56,20% (nel 2020 57,11%). A Mandello del Lario netto il calo, 56,31% contro il 65,31% della precedente tornata. A Parlasco si è recato alle urne l’83,45% degli aventi diritto (nel 2020 83,45%) mentre il dato più basso si è registrato Sueglio dove l’affluenza si è fermata sotto il 30% (26,76%), conto il 37% del 2026.