A Lariofiere la presentazione dei candidati di Forza Italia alla Camera e al Senato per la nostra circoscrizione

La capolista al Senato Licia Ronzulli: “Squadra affiatata e compatta, il 25 settembre c’è una sola scelta possibile”

ERBA – “Votare Forza Italia il prossimo 25 settembre vuol dire votare per fare la differenza. Il centrodestra si presenta come coalizione unita e compatta, con un programma concreto, scritto insieme: gli italiano non hanno l’anello al naso, sapranno scegliere per il bene del paese”. Così Licia Ronzulli, Senatrice uscente candidata di Forza Italia alle prossime elezioni per l’uninominale al Senato e capolista del listino per il collegio plurinominale del Senato circoscrizione Lombardia 1 (che comprende le Province di Como, Lecco, Sondrio, Varese e Monza).

La big di Forza Italia è giunta a Erba questa mattina per la presentazione dei candidati di Forza Italia al Senato e alla Camera: “Una squadra affiatata e unita nei valori di questo partito – ha spiegato Ronzulli – che saprà dare risposte al territorio e al paese”.

Ad accogliere la Senatrice uscente a Lariofiere c’erano i coordinatori provinciali del Partito di Lecco, Davide Bergna, e Como, Mauro Caprani, anche sindaco di Erba: “Siamo onorati di avere Licia Ronzulli candidata nel nostro collegio – il commento di Caprani – il tema discusso sui giornali in questi giorni è quello dei candidati locali ‘sacrificati’ ad altre candidature quale: il nostro territorio ha avuto in passato candidati locali in Parlamento e in Senato, molti hanno fatto poco o nulla. La ricandidatura di Licia è positiva, si è sempre spesa per il territorio portando risorse. Sono sicuro che verrà eletta e sono sicuro che il centrodestra vincerà: qualunque posizione Licia andrà ad occupare a Roma avrà le stesse identiche attenzioni degli anni precedenti. Vero traino di tutto è poi il nostro presidente Berlusconi che ringraziamo per essersi messo ancora a disposizione”.

“Con Licia Ronzulli – ha aggiunto il coordinatore lecchese Bergna – avremo un ponte diretto con Berlusconi e la possibilità di avere importanti risorse per il nostro territorio. Ora lavoriamo bene in campagna elettorale e il 25 settembre la parola agli italiani”.

Presenti all’incontro i candidati al Senato e alla Camera: per il Senato, al plurinominale Lombardia 1 sono candidati con la capolista Ronzulli Stefania Craxi (candidata anche in Sicilia all’uninominale e assente proprio per impegni elettorali sull’isola), Adriano Paroli (già sindaco di Brescia, ndr) e Alberto Barachini. “Tutte persone valide e competenti” ha detto Ronzulli presentando i compagni di squadra nella corsa elettorale.

Lombardo d’adozione, Alberto Barachini vive a Milano dal 1999: “Mi sono trasferito qui per lavoro e da allora mi sono sempre impegnato per raccogliere le istanze del territorio – ha commentato – Forza Italia lavora, Forza Italia c’è. Abbiamo affrontato un rinnovamento faticoso dopo il taglio dei parlamentari ma siamo pronti per risollevare questo Paese”.

La legge sulla riduzione del numero di Parlamentari è stata definita una ‘sciagura’ dal collega Paroli, ex sindaco di Brescia: “Ho sempre cercato di valorizzare il nostro territorio perché trovo giusto che le rappresentanze locali possano arrivare ai vertici. Con il taglio dei Parlamentari le rappresentanze sono diventate regionali, lo vediamo nei nostri collegi, abbracciano tre, quattro, addirittura cinque province: anche i cittadini se ne sono resi conto, è una perdita per i territori che hanno così meno ‘voce’ a Roma, per chi viene eletto sarà dunque una responsabilità più grande. Sedute a questo tavolo oggi ci sono tante personalità di Forza Italia impegnate, che capiscono la valenza che il partito ha per tutto il centrodestra. E’ una grande fortuna avere il presidente Berlusconi in splendida forma, sarà fondamentale per i rapporti internazionali e per la sua esperienza, capacità e intuito. Grazie a lui il centrodestra è unito e saprà dare prospettiva al paese. Sono certo – ha concluso Paroli – che sapremo portare i nostri valori, liberali, europeisti, nell’alleanza con la Lega e Fratelli d’Italia e con quella ripartire”.

Alla Camera nel collegio plurinominale per la circoscrizione Lombardia 2 (Bergamo, Como, Lecco e Sondrio) i candidati forzisti sono Stefano Benigni (capolista), Melania Rizzoli (assessore di Regione Lombardia), Massimo Morini (sindaco di Nesso) e la giovane Alice Regalia (imprenditrice nella ristorazione).

“Per me è una grandissima responsabilità essere capolista di questo maxi collegio – ha detto il bergamasco Benigni – in questa squadra c’è il cuore pulsante di Forza Italia, ovvero i tanti amministratori locali che vivono il territorio. Sono loro il vero baluardo della democrazia e Forza Italia vanta anche questo: essere un partito di amministratori locali, un partito vitale che ha tutti gli strumenti per affrontare le grandi emergenze di questi tempi, a partire dalla crisi energetica che sta mettendo in ginocchio il paese”.

L’assessore regionale Rizzoli ha definito la sua candidatura ‘di servizio’: “Licia Ronzulli ha fatto un lavoro immane e doloroso per la stesura nelle liste, ha dovuto dire tanti no frutto di una legge penalizzante. Quando mi ha proposto la candidatura non ho potuto rispondere altro che sì: per me è un vero onore e una responsabilità nei confronti di questo partito, oltre che il segno di essere riconosciuta parte di questa grande famiglia. Il mio impegno sarà quello di fare campagna elettorale in tutto il territorio per fare vincere Silvio Berlusconi come merita”. Il nemico da combattere per l’assessore sarà l’astensionismo: “C’è una larga fetta di neodiciottenni, che ricordo voteranno anche per il Senato, che non andranno alle urne da previsioni: dobbiamo intercettarli e convincerli ad andare a votare”.

26 anni, imprenditrice nel mondo della ristorazione, Alice Regalia è la candidata più giovane: “Lavoro in un settore colpito profondamente dalle difficoltà degli ultimi due anni a causa della pandemia – ha detto – ora che speravamo di riprenderci è arrivata la crisi energetica. Sentiamo il bisogno di un governo di centrodestra, per me essere qui seduta vuol dire anche rappresentare i giovani del paese e porterò avanti questo impegno in tutti i collegi. Penso che i giovani se vogliono avere fiducia nella politica debbano impegnarsi e mettersi al servizio”.

Il sindaco di Nesso Massimo Morini non ha dubbi: “Forza Italia saprà fare la differenza sul territorio – ha dichiarato – io vengo dal mondo finanziario, ho lavorato 40 anni in banca, sono comasco, da 20 anni milito in Forza Italia. Quando sono diventato sindaco di Nesso la situazione era drammatica, sono al secondo mandato e il paese è risorto, per intenderci da febbraio non siamo più sotto il controllo della Corte dei Conti. Ho un debito di riconoscenza nei confronti delle persone che mi hanno aiutato e del partito, mi sono candidato con entusiasmo e sono certo che sapremo fare la differenza” ha concluso.

A chiudere la presentazione è stata Licia Ronzulli con un appello al voto: “Non mi piace dare numeri e non credo nei sondaggi, dipende tutto da come uno si spende. Però di una cosa sono certa: gli italiani non hanno più voglia di farsi prendere in giro e il 25 settembre voteranno con giudizio. L’unica scelta possibile, per non sprecare voti, è quella di una coalizione unita e forte, la nostra”.