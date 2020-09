Elezioni. Il ministro Bonetti a Lecco con Gattinoni. “Scuola e famiglia, temi centrali”

Incontro con il ministro Elena Bonetti organizzato da Fattore Lecco

Confronto sul tema delle famiglie. Gattinoni: “Dobbiamo rendere Lecco attrattiva per le giovani coppie”

LECCO – “Abbiamo scelto di sostenere Mauro Gattinoni in questa ‘scalata’ partecipando, pur non direttamente con il nostro simbolo, a questo percorso condiviso, convinti che la politica debba liberare le energie migliori della società civile, del mondo del lavoro e del volontariato, della cultura”.

Così la ministra Elena Bonetti conferma il supporto di Italia Viva alla candidatura di Gattinoni e in particolare alla lista civica del candidato sindaco, Fattore Lecco.

Il ‘cambio di passo’, motto lanciato da Gattinoni in questa campagna elettorale, per il ministro Bonetti “è necessario perché questo momento storico lo richiede. Dobbiamo promuovere una politica che non voglia occupare spazi ma liberare opportunità, chiamare i cittadini e le cittadine di Lecco a costruire una prospettiva migliore. E’ una sfida bella e avvincente. Come tutte le scalate richiede pazienza, tenacia e coraggio, ma anche un sorriso di chi sa dire che la strada, se fatta insieme, è migliore”.

Il Family Act

L’esponente del governo nazionale è stata ospite sabato a Lecco dell’incontro organizzato in Sala Ticozzi sul tema della famiglia e della scuola. “Due temi su cui c’è una grande condivisione all’interno della coalizione che sostiene Mauro Gattinoni ed è il motivo per cui fin da subito anche Italia viva ha scelto di fare parte di questa squadra” ha spiegato Alessandra Durante, portavoce di Fattore Lecco.

Il “Family Act” è stato al centro dell’intervento del ministro Bonetti. “L’elemento fondamentale per la ripartenza dopo l’emergenza sanitaria è stata proprio la capacità di tenuta delle famiglie e l’esperienza comunitaria. Solo l’elemento della comunità è alternativo alla visione di solitudine a cui rischiavamo di essere condannati durante la pandemia, alla quale contrapponiamo una visione di coraggio, di speranza, capacità di prossimità, di relazione e incontro. Con questo atteggiamento il Governo ha approvato l’11 giugno il ‘Family Act’ che riconosce nelle famiglie, nelle relazioni tra generazioni, nell’educazione gli elementi fondativi su cui poter investire nel Paese. La famiglia smette di essere un oggetto di criticità e diventa un soggetto in grado di contribuire alla costruzione del futuro”.

Riportare le giovani coppie a Lecco

Anche a livello cittadino, il centrosinistra farà centrale il tema della famiglia nell’attività amministrativa: “L’obiettivo è quello di rendere Lecco una città attrattiva per le famiglie. Il trend demografico attuale è in declino, con un numero di popolazione anziana tra i più alti in Italia. Dobbiamo fare in modo che le giovani coppie scelgano di vivere a Lecco, migliorare la qualità della vita in città. Come fare? Per prima cosa bisogna investire sui servizi alla famiglia, integrando l’attività didattica delle scuole con proposte culturali, sportive, delle parrocchie e delle associazioni”.