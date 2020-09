Elezioni. Il PD presenta la lista: “Ambiente, cultura, storia e solidarietà”

Oggi pomeriggio nel parco di Villa Gomes a Maggianico

LECCO – “Ambiente, cultura, storia e solidarietà sono i caratteri della nostra bella città, valori che accomunano queste 32 persone che stanno dicendo di volersi impegnare per Lecco”. Così Francesca Bonacina, attuale vicesindaco, ha presentato la lista del Partito Democratico che fa parte della coalizione a sostegno di Mauro Gattinoni sindaco.

Nel pomeriggio di oggi, mercoledì 2 settembre, la presentazione nel parco di Villa Gomes a Maggianico: “Abbiamo scelto questo luogo, un rione, per sottolineare l’importanza dei quartieri nella struttura della nostra città, ognuno dei quali porta un suo patrimonio da valorizzare e trasmettere anche alle nuove generazioni”.

Una squadra che si caratterizza per alcune conferme e numerose novità con una sostanziale parità tra presenza maschile e femminile, tante persone con esperienza politica e amministrativa ma anche cittadini che si mettono in gioco per la prima volta. Non mancano i giovani, Nicolò Paindelli di 21 anni è il più giovane in lista: “Non vedo l’ora di metterci la testa – ha detto -. E’ giusto che Lecco riparta anche da noi giovani”.

“Una squadra coesa con tanta passione – ha concluso Bonacina -. Persone che hanno voglia di fare politica quando nel nostro Paese tira un’aria di antipolitica che non fa bene a nessuno”.

Alla presentazione ha partecipato anche il candidato sindaco Mauro Gattinoni: “Il PD rappresenta per Lecco quell’elemento di responsabilità che già nel 2010 ha permesso a Lecco di uscire da quel pantano in cui era finita. Abbiamo un progetto che va oltre le ambizioni personali e credo che ogni lecchese possa riconoscersi in questa coalizione in maniera serena”.

“La strada tracciata dal sindaco Brivio ha bisogno di un cambio di passo e quel cambio di passo siamo noi” ha concluso Gattinoni.