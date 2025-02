Elezioni in Comunità Montana: la proposta di un gruppo di sindaci

In vista dell’assemblea del 21 febbraio una possibile soluzione per superare lo stallo

“La proposta crediamo tenga conto delle sensibilità politiche e territoriali”

GALBIATE – Da un gruppo di sindaci una proposta per cercare di superare la fase di stallo che ha contraddistinto le ultime assemblee convocate per l’elezione dei nuovi organi direttivi della Comunità Montana Lario Orientale Valle San Martino. La decisione su chi deve succedere al presidente Carlo Greppi, infatti, si sta rivelando più complicata del previsto.

Dopo due fumate nere, in vista della prossima assemblea in programma per il 21 febbraio, un gruppo di 11 sindaci ha avanzato pubblicamente una proposta: “La proposta che crediamo tenga conto delle sensibilità politiche e territoriali è la seguente. Nei prossimi giorni avvieremo una raccolta firme a sostegno della proposta”.

Presidente Antonio Rusconi (Valmadrera)

(Valmadrera) Vice presidente Luca Pigazzini (Carenno)

(Carenno) Assessori Riccardo Fasoli (Mandello del Lario), Giovanni Bussola (Ballabio), Luca Tami (Caprino Bergamasco)

(Mandello del Lario), (Ballabio), (Caprino Bergamasco) Presidente assemblea Simone Scola (Civate)

(Civate) Primo lista supplenti per giunta esecutiva Danilo Riva (Ello).

La proposta porta la firma di: