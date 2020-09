Elezioni, in piazza con i 5 Stelle una tavola rotonda sulla buona amministrazione

Tra gli ospiti della serata l’eurodeputata Eleonora Ivi e i consiglieri regionali Monica Forte e Raffaele Erba

Presente anche il sindaco di Vimercate Sartini a sostegno del candidato Silvio Fumagalli

LECCO – Una tavola rotonda per discutere di buona amministrazione. L’iniziativa è stata portata in centro città dal Movimento 5 Stelle e dal suo candidato alle prossime elezioni comunali del 20-21 settembre Silvio Fumagalli. Domenica sera, sul palco di Piazza Garibaldi, sono stati ospiti Raffaele Erba, consigliere regionale del Movimento, la collega Monica Forte, presidente della commissione antimafia di Regione Lombardia, Eleonora Ivi, eurodeputata a il sindaco di Vimercate Francesco Sartini. L’incontro è stato moderato da Maurizio Iannitti.

Insieme a Silvio Fumagalli c’era anche Massimo Riva, consigliere comunale di minoranza a Lecco e capolista alle prossime elezioni. “Siamo quasi giunti al termine di una campagna elettorale lunga e stressante – ha esordito – sono convinto che Silvio sia la scelta giusta per la città. Ma comunque, dovessimo non vincere, noi non molleremo un colpo”.

Tema del dibattito, come annunciato, le azioni da mettere in campo per buona amministrazione. Il candidato sindaco ha ricordato i tre pilastri del suo programma elettorale: sostenibilità, mobilità e partecipazione. Con i loro interventi gli ospiti presenti hanno declinato questi tre temi sui rispettivi ambiti di lavoro.

Ad aprire la tavola rotonda è stata la consigliera Monica Forte che ha parlato del delicato tema delle mafie in Lombardia. Un fenomeno, come ricordato, che tocca anche la Provincia di Lecco. “Purtroppo di mafia si parla sempre troppo poco – ha dichiarato Forte – ed è sbagliato perché l’omertà non fa che rinforzare le mafie. Dopo l’inchiesta di Wall Street c’è stata comunque un’incapacità di politica e cittadini di comprendere il fenomeno mafioso”. Insieme al consigliere Erba, Forte ha poi parlato del lavoro svolto in commissione regionale: “Ci siamo chiesti, cosa può fare un’amministrazione per contrastare le infiltrazioni mafiose? Tante cose, davvero, ma si deve partire dal riconoscere il problema e non fare finta non esista o non ci tocchi”.

Al sindaco di Vimercate, Sartini, il compito di condividere la propria esperienza amministrativa e dare qualche consiglio al giovane candidato lecchese: “I requisiti per essere un buon sindaco sono un profondo legame con il territorio e l’inesperienza per cominciare a ‘rompere’ e a cambiare quello che non va – ha detto Sartini – dobbiamo ringraziare i cittadini che si attivano per avere un’amministrazione 5 stelle. In quasi quattro anni di mandato ho visto e imparato tantissime cose, non è facile ma è un lavoro bellissimo e che restituisce grandi soddisfazioni, soprattutto se portato avanti con umiltà e voglia di fare”.

Con l’eurodeputata Ivi si è infine toccato il tema della mobilità e del verde: “Lecco purtroppo non ha più verde urbano, è stato completamente dimenticato – ha detto Fumagalli – è vero, abbiamo il verde delle montagne ma non è la stessa cosa. In città mancano parchi e spazi verdi fruibili da cittadini, più o meno giovani. Vorremmo lavorare su questa cosa, incentivando allo stesso tempo l’utilizzo del trasporto pubblico locale per il quale proponiamo l’affidamento diretto come già successo coi parcheggi. Un trasporto pubblico funzionante toglie auto dalle strade e rende più vivibile la città”.

“Fortunatamente – ha detto Ivi – l’Europa è sempre più presente nel dibattito pubblico e questo è un bene. Poco prima dello scoppio della pandemia si è lanciato il progetto del Green Deal europeo, che prevede, sostanzialmente, aiuti ai territori per combattere la crisi climatica che oramai è diventata un’emergenza. Per avviare questo cambiamento, profondo, del nostro modo di vivere e percepire l’ambiente, servono amministratori coraggiosi e lungimiranti”.